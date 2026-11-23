Polícia cerca residência do jogador em Orgeval
Segundo o Le Parisien, Doue voltou da Costa Azul na madrugada de sábado para domingo e encontrou policiais do lado de fora de sua casa, no departamento de Yvelines. Vários invasores haviam entrado no jardim da residência de Doue, mas desistiram da tentativa e fugiram ao perceber que havia pessoas dentro da casa. Os invasores não conseguiram forçar a entrada, e outros detalhes sobre as circunstâncias do caso não foram divulgados.
Clube reforça segurança após episódio
A tentativa de invasão encerrou um 21 de novembro inesquecível para o jogador da seleção francesa, que acabara de voltar do jogo fora de casa no meio da madrugada, depois que seus piores temores sobre o joelho direito foram confirmados. Para protegê-lo após o episódio angustiante, o jornal parisiense afirma que o PSG reforçou imediatamente a segurança da residência de Doue, com uma equipe de vigilância destinada a impedir novas tentativas de invasão enquanto ele se concentra na recuperação.
Mensagens de apoio de todo o mundo do futebol vieram logo após o diagnóstico oficial divulgado no domingo. Entre os que se manifestaram nas redes sociais estava o ex-atacante do PSG Neymar, que publicou uma breve mensagem pedindo a Doue que permanecesse forte.
Lesão cruel marca vitória sobre o Nice
O pesadelo duplo de Doue começou em campo, durante a vitória do PSG fora de casa sobre o OGC Nice pela 11ª rodada. Após marcar aos 32 minutos e colocar os visitantes à frente por 2 a 1, ele torceu o joelho direito poucos minutos depois, em um lance sem contato enquanto protegia a bola, e precisou sair de maca, chorando.
O PSG confirmou oficialmente em 22 de novembro que o atacante havia rompido o ligamento cruzado anterior, um duro golpe que o tira do restante da temporada 2026/27. Sua ausência prolongada deixa o técnico Luis Enrique diante de uma grave escassez de opções no ataque, já que o também atacante Khvicha Kvaratskhelia também está afastado por uma ruptura do ligamento cruzado anterior.
Atacante francês passará por cirurgia
Doue deve passar por uma cirurgia antes do fim de novembro, dando início a uma longa recuperação longe dos gramados. Com Doue e Kvaratskhelia fora por um longo período, Enrique precisa reorganizar com urgência o ataque do PSG para manter as ambições do clube nas competições nacionais e europeias. Enquanto isso, a equipe de segurança do clube continuará monitorando a casa do jogador para garantir que ele possa se recuperar em paz.