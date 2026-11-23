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O atacante do Paris Saint-Germain Desire Doue viveu um fim de semana devastador: invasores entraram em seu jardim poucas horas depois de ele romper o ligamento cruzado do joelho direito. Após sofrer a lesão que encerrou sua temporada na vitória por 3 a 2 sobre o Nice, pela Ligue 1, no sábado, o jogador da seleção francesa voltou para casa e encontrou policiais cercando sua propriedade em Orgeval.

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Polícia cerca residência do jogador em Orgeval

Segundo o Le Parisien, Doue voltou da Costa Azul na madrugada de sábado para domingo e encontrou policiais do lado de fora de sua casa, no departamento de Yvelines. Vários invasores haviam entrado no jardim da residência de Doue, mas desistiram da tentativa e fugiram ao perceber que havia pessoas dentro da casa. Os invasores não conseguiram forçar a entrada, e outros detalhes sobre as circunstâncias do caso não foram divulgados.

Clube reforça segurança após episódio

A tentativa de invasão encerrou um 21 de novembro inesquecível para o jogador da seleção francesa, que acabara de voltar do jogo fora de casa no meio da madrugada, depois que seus piores temores sobre o joelho direito foram confirmados . Para protegê-lo após o episódio angustiante, o jornal parisiense afirma que o PSG reforçou imediatamente a segurança da residência de Doue, com uma equipe de vigilância destinada a impedir novas tentativas de invasão enquanto ele se concentra na recuperação.

Mensagens de apoio de todo o mundo do futebol vieram logo após o diagnóstico oficial divulgado no domingo. Entre os que se manifestaram nas redes sociais estava o ex-atacante do PSG Neymar, que publicou uma breve mensagem pedindo a Doue que permanecesse forte .

Lesão cruel marca vitória sobre o Nice

O pesadelo duplo de Doue começou em campo, durante a vitória do PSG fora de casa sobre o OGC Nice pela 11ª rodada. Após marcar aos 32 minutos e colocar os visitantes à frente por 2 a 1, ele torceu o joelho direito poucos minutos depois, em um lance sem contato enquanto protegia a bola, e precisou sair de maca, chorando.

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O PSG confirmou oficialmente em 22 de novembro que o atacante havia rompido o ligamento cruzado anterior, um duro golpe que o tira do restante da temporada 2026/27. Sua ausência prolongada deixa o técnico Luis Enrique diante de uma grave escassez de opções no ataque, já que o também atacante Khvicha Kvaratskhelia também está afastado por uma ruptura do ligamento cruzado anterior .

Atacante francês passará por cirurgia

Doue deve passar por uma cirurgia antes do fim de novembro, dando início a uma longa recuperação longe dos gramados. Com Doue e Kvaratskhelia fora por um longo período, Enrique precisa reorganizar com urgência o ataque do PSG para manter as ambições do clube nas competições nacionais e europeias. Enquanto isso, a equipe de segurança do clube continuará monitorando a casa do jogador para garantir que ele possa se recuperar em paz.