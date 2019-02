Desimpedidos comanda transmissão do jogo do Milan no DAZN; Milene será convidada

Chicungunha e Fred, integrantes do Desimpedidos, e a ex-jogadora Milene Domingues participarão de transmissão de jogo entre Milan e Empoli no DAZN

O DAZN terá uma equipe de respeito para o jogo entre Milan e Empoli, nesta sexta-feira (22), às 16h30 (de Brasília). Fred e Chicungunha, integrantes do Desimpedidos, e a craque Milene Domingues participarão da transmissão exclusiva da partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Italiano.

Chicungunha se responsabilizará pela narração do confronto. Os comentários serão de Milene Domingues, que fez a carreira como atleta jogando por Corinthians, clubes da Itália e Espanha, além da seleção brasileira. Fred apresentará a transmissão.

Este é o segundo jogo do DAZN que contará com a presença de integrantes do Desimpedidos. Eles também estiveram na transmissão do jogo entre Paris Saint-Germain e Bordeaux, pelo Campeonato Francês.

A bola rola no Estádio Giuseppe Meazza, também conhecido como San Siro, em Milão, e os torcedores podem conferir o duelo de qualquer dispositivo conectado à Internet, no canal oficial do DAZN no Youtube.