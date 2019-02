"Desgraça", "Louco"... Kepa é atacado por ter se recusado a sair; veja frases

Goleiro espanhol e técnico italiano se desentenderam na prorrogação da final da Carabao Cup

A atitude do goleiro Kepa Arrizabalaga que se recusou a ser substituído na final da Carabao Cup repercutiu em todo o mundo. Mesmo com a confiança de que estaria bem para a disputa de pênaltis, o arqueiro espanhol não conseguiu salvar o Chelsea e o título de campeão ficou para o Manchester City de Pep Guardiola.

A recusa do goleiro deixou o treinador Maurizio Sarri extremamente irritado no banco de reservas e ele ameaçou ir ao vestiário antes do fim da prorrogação. Não foi só com Sarri que o episódio pegou mal. Outros ex-jogadores e ídolos do Chelsea também criticaram o goleiro mais caro da história.

"Kepa nunca mais deveria jogar pelo Chelsea. Esse deveria ser o último jogo dele com a camisa do Chelsea. Ele é uma desgraça. Eu nunca vi nada como isso. Se eu fosse o Sarri, eu ia embora. Você não pode ser minado assim. Por que os jogadores não arrastaram Kepa para fora? Kepa deveria ser demitido, não Sarri", disparou o ex-jogador do Chelsea, Chris Sutton.

John Terry, lendário ex-capitão do Chelsea também foi bastante crítico com o goleiro espanhol.

"Se o seu número aparece, você sai. Como ficam os outros jogadores do resto da Premier League a partir de agora? Os jogadores vão se recusar a sair de campo? É difícil para os atletas, mas o treinador tomou a decisão e você tem de sair. É difícil para os outros jogadores chegarem e forçá-lo a sair. É responsabilidade deles? Provavelmente não. É responsabilidade do atleta sair e lidar com a situação no dia seguinte", falou Terry.

(Fotos: Getty Images)

Ruud Gullit, ex-jogador e ex-técnico dos Blues de Londres também criticou o goleiro. Ele disse que as respostas de Kepa e Sarri foram um ato político.

"O capitão [Azpilicueta] deveria ter ido até Kepa e dito 'saia'. Isso é apenas uma resposta política aos jornais para que no outro dia não haja confusão. Todo mundo sabe o que aconteceu. O jeito que Sarri reagiu à beira do campo diz tudo", analisou Gullit.

Até o atleta rival, Vincent Kompany, do Manchester City, se mostrou surpreso com a situação e deu uma 'cutucada' no arqueiro espanhol.

"Eu nunca vi isso. Eu bem que gostaria de fazer isso quando não estivesse com vontade de ser substituído. Eu sei o quanto Willy [Caballero] é bom em pênaltis. Quando ganhamos essa competição contra o Liverpool ele foi fantástico, ele conquistou [o título] nos pênaltis para nós. Seria outro jogo mental [se Caballero tivesse entrado].