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Nino Duit
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Desgaste enorme, cachê enorme: quanto o Bayern de Munique supostamente receberá pelo amistoso no Quênia

Bundesliga
Bayern de Munique

O Bayern de Munique disputará um amistoso contra o Ajax de Amsterdã no Quênia, no início de janeiro, e, segundo informações, receberá um cachê considerável pela partida.

Segundo uma reportagem da TZ , o valor é de cinco milhões de euros. Para isso, o time de Munique aceita grandes inconvenientes, já que a longa viagem ao país da África Oriental prejudica consideravelmente a preparação para o segundo turno.

Nos últimos anos, o time de Munique sempre retomou os treinos em 2 ou 3 de janeiro. Depois, vinham as tradicionais visitas aos fã-clubes e um amistoso nas proximidades. No início deste ano, por exemplo, os treinos começaram em 3 de janeiro. No dia 4, houve visitas aos fã-clubes; no dia 6 de janeiro, um amistoso contra o RB Salzburg; e, no dia 11 de janeiro, a primeira partida oficial.

Nesta temporada, o calendário será bem mais apertado. O jogo contra o Ajax será em 5 de janeiro. O voo para o Quênia dura cerca de nove horas, portanto a delegação de Munique terá de viajar já no dia 4. O retorno ocorrerá, no mínimo, em 6 de janeiro.

Já no dia 8 começa a primeira rodada da Bundesliga do novo ano. A programação exata ainda não foi definida, mas o Bayern de Munique enfrentará o Borussia Mönchengladbach naquele fim de semana. Depois, serão três semanas consecutivas com jogos no meio da semana. Incluindo o amistoso no Quênia, o Bayern de Munique disputará, portanto, oito partidas em um período de 26 ou 27 dias.

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31 de out. de 2026

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Por que o Bayern de Munique jogará no Quênia em janeiro?

O amistoso contra o Ajax no Quênia faz parte da inauguração do novo estádio nacional Raila Odinga International Stadium, que também deverá receber jogos da Copa Africana de Nações no próximo verão, no Quênia, em Uganda e na Tanzânia. Do elenco do Bayern de Munique, o marroquino Ismael Saibari e o senegalês Bara Ndiaye poderão voltar à arena recém-construída nessa ocasião.

"O Bayern de Munique tem milhões de torcedores incríveis na África, com os quais sentimos uma ligação estreita. É um continente com uma enorme paixão pelo futebol. Há muitos anos, marcamos presença regularmente nas Américas e na Ásia com a nossa Audi Summer Tour", explicou o diretor de marketing e vendas Rouven Kasper. "Agora, surge uma nova oportunidade de estreitar ainda mais os laços com nossos torcedores também na África, permitir que vivenciem o Bayern de Munique de perto e ressaltar o alcance internacional do nosso clube. Daremos mais uma contribuição para tornar a Bundesliga ainda mais visível."

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