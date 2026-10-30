Segundo uma reportagem do TZ , o valor é de cinco milhões de euros. Para isso, os bávaros aceitam grandes transtornos, já que a longa viagem ao país do leste da África prejudica consideravelmente a preparação para o segundo turno.

Nos últimos anos, a equipe de Munique sempre retomou os treinos nos dias 2 ou 3 de janeiro. Depois, vinham as tradicionais visitas aos clubes de torcedores e um amistoso nas proximidades. No início deste ano, por exemplo, os treinos começaram em 3 de janeiro. No dia 4, houve as visitas aos clubes de torcedores; no dia 6 de janeiro, o jogo contra o RB Salzburg; e, no dia 11, a primeira partida oficial.

Nesta temporada, o calendário será bem mais apertado. O jogo contra o Ajax acontece em 5 de janeiro. O voo para o Quênia dura cerca de nove horas, portanto a delegação do Bayern precisa viajar já no dia 4. O retorno ocorrerá, no mínimo, em 6 de janeiro.

Já no dia 8, começa a primeira rodada da Bundesliga no novo ano. A data exata ainda não foi definida, mas o Bayern enfrentará o Borussia Mönchengladbach naquele fim de semana. Depois, terá três semanas consecutivas com jogos no meio da semana. Incluindo o amistoso no Quênia, o Bayern disputará, portanto, oito partidas em um intervalo de 26 ou 27 dias.

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Por que o Bayern vai jogar no Quênia em janeiro?

O amistoso contra o Ajax no Quênia está ligado à inauguração do novo estádio nacional Raila Odinga International Stadium, que também deverá receber jogos da Copa Africana de Nações no próximo verão, no Quênia, em Uganda e na Tanzânia. Do elenco do Bayern, o marroquino Ismael Saibari e o senegalês Bara Ndiaye poderão voltar à arena recém-construída nessa ocasião.

"O Bayern tem milhões de torcedores incríveis na África, com os quais sentimos uma forte ligação. É um continente com uma enorme paixão pelo futebol. Há muitos anos, marcamos presença regularmente na América e na Ásia com a nossa Audi Summer Tour", explicou Rouven Kasper, membro da diretoria responsável por marketing e vendas. "Agora surge uma nova oportunidade de fortalecer ainda mais a ligação com nossos torcedores também na África, permitir que vivenciem o Bayern de perto e reforçar o alcance internacional do nosso clube. Daremos mais uma contribuição para tornar a Bundesliga ainda mais visível."