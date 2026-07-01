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Youri Baas, Guus Til, Luciano Valente (nieuwe shirts)IMAGO/Voetbalzone

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Desfile de camisas da Eredivisie da Voetbalzone para a temporada 2026/27: Excelsior e Willem II apresentam seus novos uniformes de casa

Especiais e Opinião
Den Haag
Ajax
AZ Alkmaar
Cambuur
Excelsior
Twente
Utrecht
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
FC Groningen
Heerenveen
NEC Nijmegen
PEC Zwolle
PSV
Sparta Rotterdam
Telstar
Willem II
Eredivisie

Os primeiros clubes da Eredivisie já começaram seus preparativos para a temporada 2026/27. Isso também significa que, aos poucos, eles estão apresentando seus novos uniformes. Na “Shirtparade” do VZ, reunimos de forma organizada todas as camisas de casa e de visitante dos clubes da Eredivisie. Este artigo será atualizado assim que novas camisas forem reveladas.

ADO Den Haag

Jogador em casa

ADO Den Haag (thuis)ADO Den Haag

Fora

ADO Den Haag uitshirtADO Den Haag

Ajax

Terceira camisa

Ajax (derde shirt)Ajax

AZ

Fora

AZ (uitshirt)AZ

SC Cambuur

Em casa

SC Cambuur thuisshirtSC Cambuur

Excelsior Rotterdam

Em casa

Excelsior thuisshirtExcelsior

Fora

Excelsior uitshirtExcelsior

FC Twente

Em casa

FC Twente (thuisshirt)FC Twente

FC Utrecht

Fora

FC Utrecht (uit)FC Utrecht

Feyenoord

Em casa

Feyenoord thuisshirtFeyenoord

Terceira camisa

Feyenoord (derde shirt)Feyenoord

Fortuna Sittard

Em casa

Fortuna Sittard (thuis)Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

Em casa

Go Ahead Eagles thuisshirtGo Ahead Eagles

Fora

Go Ahead Eagles uitshirtGo Ahead Eagles

FC Groningen

Em casa

FC Groningen (thuis)FC Groningen

Fora

FC Groningen (uit)FC Groningen

sc Heerenveen

Em casa

sc Heerenveen thuisshirtsc Heerenveen

NEC

Camisa da série de 4 dias

NEC (vierdaagse shirt)NEC

PEC Zwolle

Fora

PEC Zwolle uitshirtPEC Zwolle

PSV

Fora

PSV (uitshirt)PSV

Terceira camisa

PSV derde shirtPSV

Sparta Rotterdam

Telstar

Willem II

Em casa

Willem II thuisshirtWillem II


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