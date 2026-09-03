O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a lista de convocados do clube para a partida contra o Real Betis, marcada para a noite de sexta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid entra em campo em meio a uma crise de desfalques significativos, após a confirmação de que sete jogadores seguem afastados da equipe por lesão.

Em contrapartida, Mourinho incluiu pela primeira vez na lista o jovem meio-campista Sergio Martínez, após sua chegada ao Real Madrid nos últimos dias, vindo do Racing. Ele deveria iniciar sua trajetória com o Real Madrid Castilla, mas acabou chamando atenção nos treinamentos do time principal e conquistou a oportunidade de estar entre os profissionais.

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A lista também contou com a permanência da dupla de jovens Mario Rivas e Caistro, entre as opções da comissão técnica.

O Real Madrid encerrou a preparação para a partida com uma sessão de treinos que começou com exercícios de "rondo", seguidos de trabalhos táticos nos quais Mourinho focou na pressão e na posse de bola, antes de finalizar o treino com jogos reduzidos em espaços curtos.

Lista de convocados do Real Madrid para o confronto com o Real Betis

Goleiros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Javi Navarro.

Defesa: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Mario Rivas.

Meio-campo: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Caistro, Sergio Martínez.

Ataque: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomandé.