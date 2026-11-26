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O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, começou a se preparar para lidar com a ausência do português Rúben Neves no próximo confronto contra o Al-Ettifaq, marcado para sábado, em Dammam, pela 13ª rodada da Saudi Pro League. A ausência do meio-campista foi confirmada por suspensão, devido ao acúmulo de cartões amarelos.

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De acordo com o jornal "Al-Riyadiya", Inzaghi e sua comissão técnica estudam as opções disponíveis para suprir a ausência de Neves, e o treinador italiano deve começar a desenhar seu plano alternativo nos treinos marcados para quinta-feira, diante da grande importância do jogador no sistema do time desde o início da temporada.

A ausência de Neves representa um desafio técnico para o Al-Hilal, considerando seu papel central no meio-campo e sua capacidade de ligar os setores e controlar o ritmo do jogo, além das contribuições ofensivas que fizeram dele um dos principais nomes da equipe nesta temporada.

Números de Neves mostram o tamanho do desfalque

Aos 29 anos, Neves não ficou fora de nenhuma partida do Al-Hilal na Saudi Pro League na atual temporada. Ele participou de todos os 12 jogos anteriores, marcou cinco gols e deu quatro assistências, confirmando sua presença decisiva tanto na defesa quanto no ataque.

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A suspensão veio depois de o jogador receber quatro cartões amarelos, contra o Al-Ahli na terceira rodada, o Al-Khaleej na quarta rodada e o Al-Taawoun na sétima rodada, antes de levar o quarto cartão no confronto com o Al-Fateh, pela 12ª rodada.

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As lesões foram o único motivo das ausências de Neves pelo Al-Hilal nesta temporada: ele não participou dos jogos contra o Al-Shamal e o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, antes de voltar à escalação e retomar regularmente seu posto de titular.

Contribuições ofensivas que vão além das funções de um meio-campista

O valor de Neves não se limita às suas funções na organização do jogo e na construção das jogadas. Ele se transformou em uma das fontes de perigo ofensivo do Al-Hilal, com nove gols marcados e outros quatro criados em todas as competições na atual temporada.

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Esses números revelam o tamanho da tarefa que aguarda Inzaghi na escolha do substituto ideal, sobretudo porque repor um jogador do porte de Neves não significa apenas escalar outro atleta na mesma posição: é preciso manter o equilíbrio entre as tarefas defensivas e a capacidade de criar jogadas e chegar ao gol adversário.

O Al-Hilal entra em campo na liderança da tabela da Saudi Pro League, com 30 pontos e um jogo a menos, contra o Al-Riyadh, adiado da nona rodada. Por isso, a vitória sobre o Al-Ettifaq é importante para seguir se distanciando dos rivais e fortalecer sua posição na briga pelo título.

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Assim, o confronto com o Al-Ettifaq será um teste para a capacidade de Inzaghi de encontrar soluções alternativas sem um dos principais nomes de seu elenco. O jogo também vai mostrar até que ponto os demais meio-campistas conseguem assumir uma responsabilidade maior em uma partida na qual manter o equilíbrio da equipe pode ser a chave para voltar de Dammam com os três pontos.