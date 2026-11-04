O meio-campista Konstantinos Karetsas entrou na partida no lugar de Guirassy aos 34 minutos. O grego atuou um pouco atrás de Fabio Silva, que passou a ser o único atacante do Borussia Dortmund.

A lesão de Guirassy aparentemente teve origem em um lance aos três minutos: perto da pequena área, ele deslizou e não conseguiu alcançar a bola após um cruzamento de Julian Ryerson pela direita. Na sequência, chocou-se com a primeira trave.

Inicialmente, ele pareceu seguir em campo sem limitações, mas o incômodo aumentou com o passar do tempo. Após quase meia hora, Guirassy levou a mão à coxa e sinalizou que sentia dores.

Ainda se passaram vários minutos entre o primeiro sinal de problema e a substituição: Konstantinos Karetsas já havia tirado o colete de aquecimento quando Kovac pediu paciência, na esperança de que Guirassy pudesse continuar. Depois de uma conversa à beira do campo e de uma tentativa do atacante de seguir jogando, porém, ele acabou deixando a partida, e Karetsas entrou em seu lugar com o placar em 0 a 0.

Por quanto tempo Serhou Guirassy ficará fora do BVB? Niko Kovac indica que lesão pode não ser grave

A gravidade da lesão de Guirassy ainda é desconhecida, e não há diagnóstico. Após a vitória por 2 a 1, porém, o técnico do BVB, Niko Kovac, indicou com cautela que não espera uma ausência prolongada: "Ele sentiu algo na coxa. Agora precisamos ver o que é e se é mais do que talvez uma distensão, o que, na verdade, não acredito", disse Kovac à DAZN.

Segundo Kovac, o Dortmund não quis correr o risco de manter Guirassy em campo apesar do problema. Caso o atacante não esteja disponível para o próximo jogo da Bundesliga, contra o SV Elversberg, no sábado, "esperamos, é claro, que ele esteja de volta após a pausa para as seleções", afirmou o técnico do Dortmund.

Quantos gols Serhou Guirassy marcou pelo BVB nesta temporada?

Para o BVB, que soma nove pontos após quatro partidas na Liga dos Campeões, uma ausência prolongada de Guirassy significaria perder seu principal artilheiro: o ex-jogador do Stuttgart, de 30 anos, já marcou oito gols em 14 jogos oficiais nesta temporada, além de dar duas assistências. Seu aproveitamento é especialmente forte na Liga dos Campeões, em que balançou as redes quatro vezes nas três primeiras rodadas.

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Na noite de quarta-feira, Guirassy se juntou a uma lista considerável de jogadores do Dortmund que precisaram ser substituídos nesta temporada por lesões, algumas delas graves. Entre eles estão o próprio Karetsas, seu compatriota Giannis Konstantelias e o defensor Filippo Mane.

O BVB já havia precisado abrir mão do meio-campista Marcel Sabitzer para o jogo contra o Betis, pois ele estava indisponível por motivo de doença. Karetsas, por sua vez, mostrou-se um bom substituto para Guirassy: foi o grego quem marcou o gol da vitória por 2 a 1 aos 72 minutos. Antes, Fabio Silva havia colocado os donos da casa em vantagem por 1 a 0 no início do segundo tempo (49 minutos), até que Aitor Ruibal empatou para o Betis aos 67.