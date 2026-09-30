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Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport
Traduzido por

Desenvolvimentos decisivos revelam a situação de Salem Al-Dawsari no clássico entre Al-Hilal e Al-Ittihad

S. Al-Dawsari
Al Hilal
Al Hilal x Al-Ittihad
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Treino do líder

Os treinos do Al-Hilal registraram avanços positivos e tranquilizadores, na preparação para o aguardado clássico contra o Al-Ittihad, pela oitava rodada da Liga Roshan Saudita.

O clube saudita realizou sua principal sessão de treinamento nesta quarta-feira, que contou com o retorno gradual de alguns nomes lesionados, num passo que reforça as opções da comissão técnica antes do confronto decisivo.



Segundo o jornal saudita "Alyaum", o destaque foi a participação do capitão da seleção saudita, Salem Al-Dawsari, na primeira parte dos treinos coletivos, antes de completar seu programa de reabilitação específico sob a supervisão do departamento médico.

Esse passo é considerado um forte indicativo de que Al-Dawsari está próximo de sua plena recuperação, aumentando suas chances de estar na lista para o clássico.

No mesmo sentido, a dupla Hamad Al-Yami e o astro francês Theo Hernández realizou treinos físicos com bola, nas etapas finais de seu programa de reabilitação, o que abre caminho para o retorno próximo de ambos à competição.

O Al-Hilal recebe seu rival tradicional, o Al-Ittihad, às 21h do sábado, dia 10 de outubro, no grande confronto da oitava rodada, que não admite meio-termo.

As duas equipes chegam ao duelo em um cenário competitivo acirrado; o Al-Hilal lidera a tabela com 18 pontos, enquanto o Al-Ittihad ocupa a segunda posição com 17 pontos conquistados em 7 partidas, à frente por apenas um ponto do Al-Nassr e do Al-Qadsiah, terceiro e quarto colocados.



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