Em um duro golpe para as ambições de Florentino Pérez, o francês Michael Oliessi comunicou à diretoria do Bayern de Munique que não pretende deixar o clube bávaro neste verão, recusando assim a transferência para o Real Madrid, que busca contratá-lo com veemência.

O canal alemão “Sky” informou que Oulissi, de 24 anos, confirmou à diretoria do Bayern sua vontade de permanecer no clube, desmentindo assim os rumores veiculados pela mídia francesa de que ele teria comunicado ao clube seu desejo de se transferir para a capital espanhola.

O canal acrescentou que o jogador da seleção francesa e seus agentes não demonstraram qualquer desejo de deixar a Allianz Arena, apesar das tentativas do Real Madrid de convencê-lo a se juntar ao time.

Oulissi tem contrato com o Bayern de Munique até 2029, o que dá ao clube bávaro uma posição negocial forte para recusar quaisquer ofertas, independentemente do valor, especialmente porque a diretoria alemã anunciou abertamente que não tem intenção de vender nenhum de seus astros.

Por outro lado, o Bayern de Munique se prepara para recompensar a lealdade de seu craque francês renovando seu contrato e tornando-o um dos três jogadores mais bem pagos do elenco, em uma medida que visa fechar definitivamente a porta a quaisquer tentativas futuras do Real Madrid.

Embora os dirigentes de Munique estejam cientes de que o Real Madrid representa uma possível opção futura para Oulissi, eles apostam em melhorar suas condições financeiras e fortalecer sua posição dentro do time para garantir sua permanência a longo prazo.

Oulissi é um dos principais alvos de Florentino Pérez para esta janela de transferências de verão, que busca reforçar a defesa do Real Madrid com um jovem astro capaz de competir nos mais altos níveis; no entanto, a situação atual do jogador coloca os planos do Real em um verdadeiro impasse.