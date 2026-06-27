Desenvolvimento preocupante na lesão do astro da seleção egípcia antes do confronto contra a Austrália

O Dr. Mohamed Abu Al-Ela, médico da seleção egípcia de futebol, esclareceu a polêmica em torno do estado de saúde do trio de jogadores lesionados — Mohamed Salah, Ahmed Fattouh e Mohamed Abdel Moneim — durante a partida contra o Irã, que marcou o encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo e terminou empatada em 1 a 1.

Abu al-Ela revelou, em declarações divulgadas pelo site oficial da Federação Egípcia no “Facebook”, que o capitão dos “Faraós” sofre de uma distensão muscular na região posterior, enquanto Fattouh corre o risco de ficar de fora do confronto decisivo contra a Austrália na próxima sexta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Abu Al-Ela explicou que os exames de imagem aos quais Salah foi submetido após sentir dores que o obrigaram a deixar o campo durante a partida contra o Irã confirmaram uma distensão muscular na região posterior da coxa, indicando que o astro egípcio já começou a seguir seu programa de recuperação para se preparar para o confronto contra a Austrália.

Por outro lado, o médico da seleção revelou uma evolução grave na lesão de Ahmed Fattouh, já que os exames médicos indicaram que ele sofreu uma ruptura no músculo posterior da coxa, o que torna extremamente difícil sua participação na partida contra a Austrália — um duro golpe para a comissão técnica liderada por Hossam Hassan.

Já Mohamed Abdel Moneim sofreu uma contusão grave na região do tornozelo, mas Abu Al-Ela tranquilizou a torcida quanto ao seu estado, garantindo que a equipe médica está trabalhando para prepará-lo para o mesmo confronto, indicando que sua lesão é menos grave do que a dos dois colegas.

Esses desdobramentos ocorrem em um momento crítico para a seleção egípcia, que se prepara para uma batalha decisiva contra os “Sugarros” australianos. A comissão técnica conta fortemente com a disponibilidade de Salah e Abdel Moneim para aumentar as chances de classificação para as oitavas de final, enquanto busca alternativas para compensar a possível ausência de Fathouh.