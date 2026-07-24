A Federação Belga de Futebol anunciou esta sexta-feira a nomeação do holandês Mark van Bommel como novo diretor técnico da seleção, em substituição do francês Rudi García, com um contrato que se estende até ao final do Campeonato da Europa de 2028.

A federação esclareceu, em comunicado oficial, que Van Bommel iniciará funções a partir de 15 de agosto próximo, contando na equipa técnica com o apoio de Bodwin Zenden, Martin Martins e Reinier Robbemond.

A mudança surgiu após o fim do contrato de Rudi García com a seleção belga, no final do ciclo do Mundial de 2026, encerrando o seu percurso, que se prolongou por 18 meses.

A seleção belga despediu-se do Mundial de 2026 nos quartos de final, após a derrota frente à Espanha, que viria mais tarde a sagrar-se campeã, pondo fim a uma série de 18 jogos sem derrota que durava desde março de 2025.

Van Bommel: Temos todas as condições para competir com os grandes

Após o anúncio oficial, Van Bommel manifestou a sua satisfação por assumir o cargo, afirmando: «É uma grande honra tornar-me diretor técnico da seleção da Bélgica, e agradeço à Federação Belga pela confiança.»

E acrescentou: «A Bélgica possui jogadores de excelência e um potencial enorme. Com a minha equipa técnica, procuramos construir uma seleção disciplinada, ambiciosa e corajosa, capaz de competir com as melhores seleções do mundo.»

E prosseguiu: «Ninguém pode garantir o sucesso, mas podemos garantir o trabalho árduo, a honestidade e o compromisso. Vamos dar tudo o que temos para ajudar esta seleção a evoluir dia após dia e a fazer feliz o público belga.»

Não treina há dois anos

Van Bommel regressa aos bancos após ter estado afastado do trabalho desde a sua saída do Royal Antwerp belga, no final da época 2023-2024.

O treinador holandês conduziu a equipa, na sua primeira época, à conquista do título do campeonato belga pela primeira vez em 66 anos, antes de deixar o clube após a época seguinte, na qual a equipa participou na Liga dos Campeões e foi eliminada na fase de grupos.

O seu percurso como treinador incluiu também a liderança da equipa do PSV Eindhoven e o trabalho como adjunto dos treinadores das seleções da Arábia Saudita e da Austrália, além de uma curta passagem pelo Wolfsburg alemão, que terminou menos de cinco meses após a sua nomeação.

Já durante a sua carreira como jogador, Van Bommel disputou 79 jogos internacionais pela seleção da Holanda, tendo sido um dos elementos da geração que chegou à final do Mundial de 2010, e vestiu ainda as camisolas de clubes de renome, com destaque para o Barcelona e o Bayern Munique.

Novo desafio com o Manchester United

Van Bommel assume o comando da seleção da Bélgica, que ocupa o oitavo lugar no ranking mundial da Federação Internacional de Futebol (FIFA), tendo como objetivo pôr fim à série de fracassos que tem perseguido a seleção nos Campeonatos da Europa.

A seleção belga não conseguiu ultrapassar os quartos de final da competição continental desde o seu alargamento em 1996, tendo-se despedido das duas últimas edições nos oitavos de final e nos quartos de final, respetivamente, o que faz do Euro 2028 o objetivo mais importante para o treinador holandês no início do seu novo projeto.