Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

Traduzido por

Desempenho medíocre de Ronaldo... Portugal vence com dificuldade a Nigéria antes da Copa do Mundo

Portugal x RD Congo
Portugal
RD Congo
Copa do Mundo
Portugal x Nigéria
Nigéria
Amistosos
C. Ronaldo
Portugal
Congo - Kinshasa
EUA
Nigéria

Os companheiros de Cristiano se preparam para enfrentar o Congo

A seleção portuguesa conquistou uma vitória difícil sobre a Nigéria, por 2 a 1, no último amistoso da equipe europeia antes de participar da Copa do Mundo, que terá início amanhã nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Os dois gols de Portugal foram marcados por Pedro Neto (23') e Francisco Conceição (75'), enquanto o gol da Nigéria foi marcado por Akor Adams (37').

A seleção de Portugal se prepara para enfrentar a República Democrática do Congo na estreia na Copa do Mundo, no dia 17 de junho, sabendo-se que o grupo também conta com as seleções do Uzbequistão e da Colômbia.

Cristiano Ronaldo integrou a escalação inicial da partida, mas saiu de campo aos 64 minutos, dando lugar ao companheiro Gonçalo Ramos.

O site internacional “Sofascore” atribuiu ao astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, uma nota de 6,2 em 10.

Copa do Mundo
Portugal crest
Portugal
POR
RD Congo crest
RD Congo
COD

Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, fez questão de escalar a maioria dos jogadores que convocou, poucos dias antes do início da Copa do Mundo, torneio que ele espera muito conquistar.

Por outro lado, a Nigéria não se classificou para a Copa do Mundo, após a derrota nos pênaltis para a República Democrática do Congo, próximo adversário de Portugal.

Publicidade