Desempenho medíocre de Ronaldo... Portugal vence com dificuldade a Nigéria antes da Copa do Mundo

A seleção portuguesa conquistou uma vitória difícil sobre a Nigéria, por 2 a 1, no último amistoso da equipe europeia antes de participar da Copa do Mundo, que terá início amanhã nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Os dois gols de Portugal foram marcados por Pedro Neto (23') e Francisco Conceição (75'), enquanto o gol da Nigéria foi marcado por Akor Adams (37').

A seleção de Portugal se prepara para enfrentar a República Democrática do Congo na estreia na Copa do Mundo, no dia 17 de junho, sabendo-se que o grupo também conta com as seleções do Uzbequistão e da Colômbia.

Cristiano Ronaldo integrou a escalação inicial da partida, mas saiu de campo aos 64 minutos, dando lugar ao companheiro Gonçalo Ramos.

O site internacional “Sofascore” atribuiu ao astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, uma nota de 6,2 em 10.

Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, fez questão de escalar a maioria dos jogadores que convocou, poucos dias antes do início da Copa do Mundo, torneio que ele espera muito conquistar.

Por outro lado, a Nigéria não se classificou para a Copa do Mundo, após a derrota nos pênaltis para a República Democrática do Congo, próximo adversário de Portugal.