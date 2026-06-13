"Desempenho inspirador"... Como os jornais americanos avaliaram a seleção do Paraguai?

A Copa do Mundo de 2026 ganhou destaque nas manchetes da mídia dos Estados Unidos, depois que a seleção americana estreou na madrugada deste sábado no torneio com uma goleada sobre o Paraguai por 4 a 1, em Los Angeles, em um dos resultados mais marcantes da rodada de abertura.

Os jornais e sites americanos elogiaram o desempenho da seleção dos Estados Unidos, considerando que a equipe enviou uma mensagem precoce aos seus adversários na competição realizada em casa.

A rede "ESPN" considerou que a seleção americana "deu um recado forte em casa", em referência ao início perfeito dos anfitriões diante de sua torcida.

Por sua vez, o jornal “USA Today” descreveu a partida como um “desempenho inspirador” da seleção americana, após ter vencido o confronto por quatro a um.

Já o jornal “New York Times”, por meio de uma reportagem publicada pela plataforma “The Athletic”, afirmou que os Estados Unidos “conquistaram a vitória com facilidade”, elogiando o domínio que a equipe impôs ao longo da partida.

Nesse mesmo contexto, a rede “Fox” destacou a atmosfera da torcida que acompanhou a partida, observando que o entusiasmo dentro do estádio de Los Angeles era “impossível de ignorar”, diante da grande presença de público e das comemorações que acompanharam a vitória.

Comemoração canadense pelo empate

No Canadá, o empate da seleção canadense contra a Bósnia e Herzegovina por 1 a 1 recebeu ampla atenção, apesar de não ter sido uma vitória.

O jornal canadense “Globe and Mail” descreveu o resultado como “o maior empate da história da seleção nacional”, tendo em vista a importância da partida e a atmosfera de Copa do Mundo que os anfitriões viveram diante de sua torcida em Toronto.

Uma história engraçada em Boston

Além dos resultados das partidas, a torcida escocesa chamou a atenção na cidade americana de Boston, depois que vídeos de torcedores cantando a música tema da famosa série “Cheers” se espalharam.

A cena levou o jornal “Boston Globe” a publicar uma reportagem especial explicando aos seus leitores o motivo pelo qual a torcida escocesa cantava essa música, em uma das curiosidades engraçadas que marcaram os primeiros dias da Copa do Mundo.

Parece que o torneio já começou a marcar presença no cenário midiático da América do Norte, não apenas pelos resultados dentro do campo, mas também pelas histórias da torcida e pela atmosfera excepcional que acompanham o maior evento de futebol do mundo.