Um dos possíveis novos reforços do Real Madrid continua chamando a atenção na Copa do Mundo, após ter alcançado um feito notável que reforçou sua presença no torneio, ao mesmo tempo em que aumentam as notícias que apontam para sua contratação pelo clube espanhol.

Vários meios de comunicação europeus informaram nos últimos dias que o lateral holandês Denzel Dumfries chegou a um acordo definitivo com o Real Madrid quanto às condições pessoais, aguardando a conclusão dos trâmites relacionados à sua transferência do Inter de Milão, embora nenhuma das partes tenha feito um anúncio oficial até o momento.

Enquanto as especulações sobre seu futuro continuam, Dumfries seguiu apresentando ótimas atuações em campo.

De acordo com as estatísticas do site “Hoskord”, o jogador holandês tornou-se um dos seis únicos jogadores que conseguiram dar duas ou mais assistências em uma única partida na Copa do Mundo de 2026.

O nome de Domfris entrou na lista após sua contribuição com duas assistências na partida entre Holanda e Suécia neste sábado à noite, que terminou com a vitória dos “Moinhos Laranjas” por 5 a 1.

Domfries se juntou ao alemão Joshua Kimmich e ao seu compatriota Dennis Ondava, ao sueco Alexander Isak, ao neozelandês Chris Wood e ao holandês Ryan Gravenberch.

A Holanda disputa o Grupo F da Copa do Mundo atual, ao lado de Tunísia, Suécia e Japão.

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