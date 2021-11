Desempenho fora de casa no segundo turno faz do Corinthians visitante inofensivo

O Corinthians está no G-4 do Campeonato Brasileiro, o que atualmente lhe garante uma vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. E a situação da equipe alvinegra na tabela poderia ser bem melhor se não fosse o desempenho muito ruim como visitante neste segundo turno do Brasileirão.



Nesta quinta-feira, o Corinthians teve mais um resultado negativo longe de Itaquera. Jogando no Castelão, o time paulista foi derrotado pelo Ceará por 2 a 1. Nesta segunda parte do Campeonato Brasileiro, até agora, a equipe comandada por Sylvinho não venceu nenhum adversário fora de casa.

Em oito jogos como visitante no returno, o Corinthians tem três empates e cinco derrotas. A equipe anotou seis gols nessas partidas e sofreu 13.

Curiosamente, o time alvinegro era um dos melhores visitantes no primeiro turno. Mas a situação mudou completamente na segunda metade do campeonato.

Inclusive no desempenho como mandante. Se antes o Corinthians enfrentava muitas dificuldades para vencer em casa, agora tem conseguido ótimos resultados, sobretudo depois do retorno da torcida na Neo Química Arena. Nos últimos oito compromissos em Itaquera, foram sete triunfos e apenas um empate.

O Corinthians só tem mais uma chance de conquistar um resultado positivo fora de casa neste returno. Será na última rodada, diante do Juventude, no Alfredo Jaconi. Antes disso, o time alvinegro joga em seus domínios contra Athletico-PR e Grêmio.

Corinthians fora de casa no segundo turno:

Atlético-GO 1 x 1 Corinthians

Red Bull Bragantino 2 x 2 Corinthians

Sport 1 x 0 Corinthians

São Paulo 1 x 0 Corinthians

Internacional 2 x 2 Corinthians

Atlético-MG 3 x 0 Corinthians

Flamengo 1 x 0 Corinthians

Ceará 2 x 1 Corinthians