Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Desempenho diferente no segundo tempo... Deschamps revela sua estratégia para derrotar o Senegal

França x Senegal
França
Senegal
Copa do Mundo
D. Deschamps
França
Senegal
EUA

O técnico francês comemora a vitória sobre os Leões da Teranga

Dédi Deschamps, técnico da seleção francesa, mostrou-se satisfeito com o desempenho dos Bleus no segundo tempo contra o Senegal e revelou a estratégia que o ajudou a conquistar a vitória na estreia na Copa do Mundo de 2026.

A seleção francesa teve um desempenho modesto no primeiro tempo contra o Senegal, que terminou em empate sem gols, antes de convencer e brilhar no segundo tempo. Graças a dois gols de seu capitão, Kylian Mbappé, a equipe saiu vitoriosa (3 a 1) na primeira rodada das disputas do Grupo 9 da Copa do Mundo.

Em declarações à rede “BeIN Sports” após a partida, Deschamps disse: “É um alívio. Estávamos um pouco receosos e tensos (no primeiro tempo), e estamos enfrentando uma equipe forte”.

O técnico francês revelou a estratégia que levou à vitória, conforme divulgado pelo site francês “Foot Mercato”: “Quando conseguimos jogar com mais liberdade ao trocar as posições de Ousmane Dembélé e Michael Olise, muitas coisas mudaram”.

Ele acrescentou: “Além disso, Parkola se tornou uma verdadeira ameaça ao entrar em campo”, sabendo-se que o craque do Paris Saint-Germain marcou o segundo gol dos Bleus após entrar como reserva.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Iraque crest
Iraque
IRQ
Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
Senegal crest
Senegal
SEN

Ele continuou: “É sempre bom vencer o primeiro jogo. Além disso, diante de tantos torcedores franceses, sei que eles vieram de lugares distantes e que isso custa caro”.

E concluiu: “É apenas o primeiro jogo, mas vamos aproveitá-lo de qualquer maneira”.

A seleção da França enfrenta o Iraque na segunda rodada, antes de encerrar sua campanha contra a Noruega.

Publicidade