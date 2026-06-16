Desempenho diferente no segundo tempo... Deschamps revela sua estratégia para derrotar o Senegal

Dédi Deschamps, técnico da seleção francesa, mostrou-se satisfeito com o desempenho dos Bleus no segundo tempo contra o Senegal e revelou a estratégia que o ajudou a conquistar a vitória na estreia na Copa do Mundo de 2026.

A seleção francesa teve um desempenho modesto no primeiro tempo contra o Senegal, que terminou em empate sem gols, antes de convencer e brilhar no segundo tempo. Graças a dois gols de seu capitão, Kylian Mbappé, a equipe saiu vitoriosa (3 a 1) na primeira rodada das disputas do Grupo 9 da Copa do Mundo.

Em declarações à rede “BeIN Sports” após a partida, Deschamps disse: “É um alívio. Estávamos um pouco receosos e tensos (no primeiro tempo), e estamos enfrentando uma equipe forte”.

O técnico francês revelou a estratégia que levou à vitória, conforme divulgado pelo site francês “Foot Mercato”: “Quando conseguimos jogar com mais liberdade ao trocar as posições de Ousmane Dembélé e Michael Olise, muitas coisas mudaram”.

Ele acrescentou: “Além disso, Parkola se tornou uma verdadeira ameaça ao entrar em campo”, sabendo-se que o craque do Paris Saint-Germain marcou o segundo gol dos Bleus após entrar como reserva.

Ele continuou: “É sempre bom vencer o primeiro jogo. Além disso, diante de tantos torcedores franceses, sei que eles vieram de lugares distantes e que isso custa caro”.

E concluiu: “É apenas o primeiro jogo, mas vamos aproveitá-lo de qualquer maneira”.

A seleção da França enfrenta o Iraque na segunda rodada, antes de encerrar sua campanha contra a Noruega.