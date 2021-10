Desejado pelo Liverpool e pupilo de Bielsa: como Raphinha virou o novo xodó da seleção

O ponta de 24 anos teve um "começo dos sonhos" em sua carreira internacional e já começa a atrair a atenção do mercado

Por mais que sua segunda temporada consecutiva após retornar à Premier League não venha alcançando as expectativas, o Leeds ainda tem muito a agradecer a Marcelo Bielsa.

O argentino tem a fama de extrair o melhor de qualquer elenco e é um dos principais responsáveis por recolocar os Whites na primeira divisão inglesa após várias temporadas na Championship. E desde o atual técnico do PSG, Mauricio Pochettino, até a dupla Kalvin Phillips e Patrick Bamford, no clube inglês, muitos jogadores já deram crédito a Bielsa por alcançarem o melhor nível em suas carreiras.

Mas até mesmo El Loco pode ter ficado surpreendido ao ver o técnico da seleção brasileira, Tite, o elogiando publicamente. Raphinha, afinal de contas, é o novo xodó da seleção e até mesmo de Galvão Bueno - e de acordo com Tite, devido ao trabalho do argentino.

"Eu quero agradecer publicamente a Bielsa por acompanhar e trabalhar com Raphinha e com a comissão técnica que o trouxe para a seleção brasileira," agradeceu em entrevista coletiva, após a vitória sobre o Uruguai por 4 a 1 - com dois gols do jovem ponta.

"Falei pessoalmente com Bielsa e quero agradecer pelo seu apoio."

E o próprio Raphinha concorda com os comentários de Tite. "Bielsa é um técnico muito cuidadoso, mas que exige muito de nós. Um grande profissional e que irá evoluir qualquer atleta que prestar atenção no que diz," declarou em entrevista concedida ao GE, neste último mês de setembro.

"Desde que eu cheguei aqui em Leeds, me recebeu muito bem e me deixou confortável em jogar futebol."

Raphinha recebeu sua primeira convocação para a seleção brasileira em setembro, mas perdeu sua oportunidade de entrar em campo após a Premier League decidir vetar a presença de brasileiros nos jogos das Eliminatórias.

E quando finalmente teve a oportunidade de se juntar a nomes como Neymar, Alisson e Marquinhos, neste último mês de outubro, não desperdiçou a chance.

Sua estreia veio no segundo tempo contra a Venezuela, com o Brasil perdendo por 1 a 0 em Caracas. Nos 45 minutos finais, deu duas assistências e fez com que a seleção não vivesse um vexame na capital venezuelana.

Três dias depois, saiu novamente do banco, dessa vez contra a Colômbia, e foi o principal nome da equipe no segundo tempo, mesmo que não tenha conseguido evitar o 0 a 0.

Essas duas performances foram o suficiente para o levar a titularidade contra o Uruguai - e quem sabe para o colocar na lista final de Tite para a Copa do Mundo do Qatar em 2022.

Mais do que suas contribuições em termos de números ou resultados, Raphinha provou ser uma opção especial e diferente das outras, o que o tornou o grande xodó da atualidade no Brasil.

Junto de Antony, do Ajax, outro que parece ter ganho moral após os jogos em outubro, o jogador do Leeds provou ser o remédio perfeito para o marasmo brasileiro nos últimos anos, com um time que conquista vitórias pouco convincentes mas não consegue brilhar dentro de campo.

Quem aí acordou Raphinizado? 🇧🇷 pic.twitter.com/4KjT946gTh — Goal Brasil (@GoalBR) October 15, 2021

Driblando, com velocidade e ousadia pelos lados de campo, corresponde às expectativas da torcida brasileira, que quer ver show, quer ver magia dentro de campo. Truques, passadas de pé sobre a bola, adversário no chão... mas tudo isso com efetividade e jogadas decisivas. Raphinha, então, parece ter tirado um pouco a pressão de Neymar dentro da seleção brasileira.

"Foi uma noite inesquecível," admitiu o atleta de 24 anos após brilhar em Manaus, contra a Celeste.

"Queria que nunca tivesse terminando, mas estou voltando para a Inglaterra e quero seguir evoluindo no Leeds, que foi o que me trouxe até aqui."

Ironicamente, enquanto a estrela de Raphinha vai crescendo e ele vai chamando as atenções no Brasil e na Europa, o time que o tirou do Rennes no último mês de outubro vai vivendo o seu pior momento desde que retornou à Premier League.

A derrota para o Southampton, neste sábado (sem o brasileiro), foi uma das piores performances da era Bielsa, com o ataque dinâmico da equipe terminando o duelo sem conseguir finalizar a gol.

O time está, então, na 17ª posição, apenas a quatro pontos da zona de rebaixamento e com uma vitória em oito jogos.

Conseguindo reverter ou não o começo ruim, os comandados de Bielsa podem ter que se preparar em breve para um futuro sem a sua estrela brasileira, que marcou seis gols e deu nove assistências em sua temporada de estreia na Premier League e já tem três na atual campanha.

O principal candidato para acertar a sua contratação é o Liverpool, que já tentou fechar o negócio na última janela mas acabou ficando a ver navios.

"Existem muitos clubes interessados nele," contou o empresário do jogador, o craque Deco, ao GE. "O Liverpool gosta muito dele e já tentou algumas vezes, mas não temos nada de oficial. O Leeds quer ficar com ele por uma temporada."

"Raphinha está feliz no Leeds, mas certamente irá querer dar um passo adiante em sua carreira quando chegar a hora certa. Tem três anos de contrato, mas não precisará cumprir as três temporadas."

"O Leeds sabe disso e vai querer o vender por muito dinheiro. Ele tem a ambição de jogar em um nível maior, por mais que o clube esteja na Premier League. Agora não é a hora para focar nisso, porém, não é o seu foco. As coisas acontecerão no seu devido momento."

Se não for o Liverpool, certamente teremos muitos outros interessados ao final da temporada 2021-22, com o Leeds ao menos podendo ter certeza de que receberá cifras recordes para abrir mão de sua estrela.

Tendo dito isso, Raphinha precisa saber que não pode correr para tomar outra decisão. Sua evolução sob o comando de Bielsa ainda não acabou, com o ponta unindo sua habilidade natural com maior conhecimento tático e capacidade de jogar junto com seus companheiros.

Bielsa ainda tem algumas lições para dar antes do brasileiro deixar o Elland Road. E se ele continuar aprendendo com El Loco, tem todo o talento do mundo para se transformar em dos melhores atacantes do mundo.