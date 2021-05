Desde sua estreia pelo Palmeiras, Rony é quem mais decide com gols no time

O atacante, decisivo para levar o Alviverde para a semifinal do Campeonato Paulista, já participou de 28 lances de gols

A história entre Rony e Palmeiras teve um início com certa turbulência, motivada pela alta expectativa que se tinha depois de suas duas temporadas pelo Athletico-PR e pela sua demora em marcar o primeiro gol como alviverde - a espera só terminou no seu 22º jogo. Sessenta e dois compromissos depois, o atacante já está na história palmeirense pelos títulos conquistados e segue mostrando o seu poder decisivo.

Foi Rony, de cabeça, quem marcou o único gol da partida entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, que garantiu o time treinado por Abel Ferreira na semifinal do Campeonato Paulista de 2021. Decisivo com gols e assistências no caminho que levou aos títulos de Libertadores e Copa do Brasil, válidos por 2020, o agora camisa 7 pode olhar pra trás e até mesmo achar graça das críticas que recebia. Até mesmo o exigente torcedor palmeirense deve encontrar algum tom cômico ao recapitular como foram os primeiros momentos desta relação já vitoriosa com o jogador.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em 62 jogos pelo Palmeiras, Rony já marcou 17 gols e deu 11 assistências. Levando como ponto de partida a sua estreia pelo Alviverde, um empate sem gols contra o Santos em fevereiro de 2020, nenhum jogador palmeirense participou de mais gols do que Rony: foram 28 até aqui, entre tentos e assistências. Quem chega mais próximo é Raphael Veiga, que neste mesmo período contabiliza 26 participações diretas para as redes serem balançadas (22 gols e quatro assistências considerando todas as competições).

O Campeonato Paulista não é o principal objetivo de um Palmeiras que dedica a maior parte de suas forças na defesa do título da Libertadores, e que daqui a pouco também inicia a defesa da Copa do Brasil sem deixar de olhar o Brasileirão com muito carinho. Ainda assim, se o título estadual tomar o rumo do Allianz Parque é possível imaginar que Rony poderá aparecer com destaque. Levantar taças, e ajudar o Palmeiras a fazer gols, ele já vem mostrando que é uma de suas especialidades.