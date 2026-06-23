Desde que conquiste a Copa do Mundo... enormes ganhos financeiros aguardam o astro do Real Madrid

O especialista financeiro Rob Wilson revelou grandes expectativas em relação a uma das estrelas da seleção da Inglaterra, afirmando que enormes ganhos financeiros o aguardam, caso os “Três Leões” consigam quebrar a maldição do título da Copa do Mundo, que perdura desde a edição de 1966.

Wilson, professor da Universidade Campos of Football Business, afirmou que Jude Bellingham, estrela do Real Madrid e da seleção inglesa, deve ter um aumento em sua renda de até 10 milhões de libras esterlinas (cerca de 12,7 milhões de dólares) caso conduza os “Três Leões” à conquista do título da Copa do Mundo de 2026.

Wilson explicou que “o desempenho de Bellingham (22 anos) no torneio pode elevar seu valor de marketing globalmente, especialmente após seu gol decisivo na partida de estreia contra a Croácia (4 a 2), que consolidou sua posição como uma das principais estrelas do torneio”.

O jornal *Daily Star* reproduziu as declarações de Wilson à plataforma financeira “Vittori”, na qual ele afirmou: “Do ponto de vista comercial, o jogador mais destacado da Inglaterra será, mais uma vez, Jude Bellingham. Ele possui uma combinação rara entre o desempenho de alto nível no Real Madrid e a possibilidade de se tornar campeão da Inglaterra, pois talvez seja o jogador mais importante do elenco atual”.

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E acrescentou: “Bellingham é relativamente jovem e possui a elegância e a personalidade que combinam com marcas globais. Ele já é uma das estrelas mais bem pagas do futebol, com renda estimada em cerca de 40 milhões de libras provenientes do Real Madrid e de seus outros projetos, além de cerca de 15 milhões que ganha fora dos gramados. Mas se ele tiver uma temporada excepcional — como ser o artilheiro vindo do meio-campo ou a figura de proa da Inglaterra nas fases finais —, esse valor pode subir para 25 milhões”.

O especialista destacou que o valor de mercado de Bellingham decorre de sua capacidade de promover produtos em diversas plataformas, incluindo calçados e roupas esportivas, além de moda de luxo, videogames, relógios e produtos de saúde, mas ressaltou que esse salto financeiro depende de ele ser titular e de a Inglaterra ter uma campanha bem-sucedida na Copa do Mundo.

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