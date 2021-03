Desde o título da Champions League, Bayern tornou-se o clube mais previsível do mundo

Os atuais campeões de tudo se tornaram, após baterem a Lazio com gol de Lewandowski, o clube que mais vezes alcançou as quartas de final do torneio

O Bayern chegou para a final da Champions League contra o PSG, em 2020, talvez como favorito. Do outro lado a equipe parisiense também vinha em ótima fase e contando com Neymar e Mbappé em forma decisiva. Tudo podia acontecer e os alemães triunfaram por 1 a 0, levantando pela sexta vez a taça europeia. Desde então, a rotina dos bávaros segue um sucesso completo e previsível em quase tudo. Rotina esta confirmada após a eliminação da Lazio, agora em 2021, que fez dos teutônicos o clube que mais vezes chegou às quartas de final da Champions League (19 vezes, superando o Barcelona).

Do seu título europeu até a série de triunfos duplos sobre a Lazio (1 a 4 na ida, 2 a 1 na volta), o Bayern quase sempre fez o que dele se esperava: era favorito na Supercopa da Europa e bateu o Sevilla para levantar o caneco; era favorito contra o Borussia Dortmund na Supercopa da Alemanha e levantou outro título; era favorito no Mundial de Clubes e triunfou sobre os mexicanos do Tigres para sacramentarem a temporada mais vitoriosa de toda a sua vitoriosa história. Nesta nova edição da Bundesliga alemã, 2020-21, até sofreu três derrotas inesperadas... mas faz valer o favoritismo no geral e lidera a competição com vantagem.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O asterisco foi a eliminação na Copa da Alemanha para o modesto Holstien Kiel, da segunda divisão. A exceção que comprova a regra, como que se o futebol tivesse que aparecer para, desafiado sobre o contrário, mostrar que ainda é imprevisível. Mas hoje é muito difícil ver o Bayern jogar sem apostar que duas coisas irão acontecer: gol de Lewandowski e uma vitória do time bávaro. Contra a Lazio, no duelo de volta das oitavas de final, aconteceu os dois. Lewandowski, pela 39ª vez em 35 partidas disputadas nesta campanha, balançou as redes. Rotina.

Desde que levantou o título da Champions League em 2020, o Bayern de Munique é o time mais previsível do mundo porque dele sempre se espera ganhar. É um feito raro. Mas, como mostrado pelo modesto Hostiel Kiel, o futebol volta e meia é conclamado para lembrar a todos de sua sagrada imprevisibilidade. Com a temporada europeia afunilando em seu final, o Bayern é sem dúvida um dos maiores favoritos a levantar, mais uma vez, todos os títulos possíveis. Isso vai acontecer? Impossível adivinhar.

De toda forma, que os outros corram atrás.