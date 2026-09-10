Não faz tanto tempo assim que o FK Bodö/Glimt tinha dificuldades até para convencer jogadores do sul da Noruega a se transferirem para a equipe sensação da última temporada da Champions League.

"Os jogadores davam uma olhada no mapa e viam que nossa casa fica ao norte do Círculo Polar Ártico. Aqui faz frio, venta, chove com frequência. Até a próxima cidade maior no norte são dez horas de carro. Até a próxima cidade maior no sul também", diz Frode Thomassen. No inverno, o sol não aparece durante um mês na cidade.

E quem sabe se o atual CEO e um dos rostos da ascensão do FK Bodö/Glimt, na verdade impossível no futebol moderno, depois de décadas como jogador de futebol profissional, dirigente esportivo e professor universitário na comparativamente quente capital Oslo, teria ele mesmo se juntado ao clube se não tivesse nascido e crescido no norte ártico da Noruega.

Mas Thomassen, 59 anos, voltou à sua região natal em 2003 e começou no então time ioiô FK Bodö/Glimt como treinador das categorias de base. Mais tarde, virou diretor da academia e membro da diretoria. Quando o clube esteve à beira da insolvência em 2010, a cidade inteira se solidarizou com a equipe: torcedores, moradores, empresários e os pescadores locais deram dinheiro, o clube se salvou e, nos anos seguintes, passou a utilizar quase apenas jogadores formados em casa.

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Quantos títulos o Bodö/Glimt conquistou nos últimos anos?

Mas o verdadeiro conto de fadas só começa em 2017: o FK Bodö/Glimt cai mais uma vez, Thomassen vira CEO e um homem relativamente desconhecido até no futebol norueguês, chamado Kjetil Knutsen, se torna auxiliar técnico. Naquela época, o clube movimentava ao todo 4,2 milhões de euros por ano; a receita de um time da terceira divisão alemã já era o dobro disso.

O acesso vem imediatamente, Knutsen é promovido a técnico principal. O resto é um verdadeiro delírio: vice-campeão em 2019, campeão em 2020, pela primeira vez na história, campeão de novo em 2021, 2023 e 2024. Além disso: em 2021/2022, a campanha na Conference League só para nas quartas de final; em 2022/2023, vem a estreia na Liga Europa; em 2024/2025, a equipe vai até a semifinal da Liga Europa, na última temporada disputou pela primeira vez a Champions League e só caiu nas oitavas de final, diante do Sporting Lisboa, depois de um jogo de ida fortíssimo e um colapso na volta - depois de antes ter vencido, entre outros, Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milão.

E tudo isso com um time que joga um futebol de resultado intenso na pressão e na corrida, dinâmico, empolgante e nunca sóbrio, e que ainda é composto quase inteiramente por noruegueses, embora cada vez mais de todo o país. Também há retornos do exterior europeu: o artilheiro mais bem-sucedido da última temporada foi Jens Petter Hauge, que já jogou por Milan e Eintracht Frankfurt. O capitão é Patrick Berg, que voltou do Lens e cujo pai, Örjan Berg, jogou por anos na Suíça nos anos 1990 e passou até meio ano em Munique, em 1992, com os Löwen, e que hoje é diretor esportivo do FK Bodö/Glimt.

Se depender de Thomassen, a participação de estrangeiros também deve aumentar em breve. "Claro que a localização ainda nos limita um pouco. Mas nós nos desenvolvemos e seguimos nos desenvolvendo. Acho que, nesse meio-tempo, nos tornamos um bom destino e podemos ser interessantes para jogadores de toda a Escandinávia." Círculo Polar Ártico ou falta de sol no inverno à parte.

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Qual é o segredo do sucesso do FK Bodö/Glimt?

Onde isso tudo vai parar? "Agora temos 750 mil seguidores no Instagram, mais do que qualquer outro time escandinavo. Acho que temos potencial para ser o segundo clube preferido de todo mundo."

E por que não? O FK Bodö/Glimt é um time simpático e em ascensão, vindo de uma liga europeia em ascensão - neste ano, com Bodö e Viking Stavanger, dois clubes noruegueses estão pela primeira vez na principal competição europeia - e de uma nação do futebol em ascensão.

A história poderia ser pior. E os requisitos para se tornar um verdadeiro clube cult também existem independentemente do sucesso esportivo.

Quando Frode Thomassen diz que se trata de um clube voltado para "cultura e valores", isso não soa como o discurso de marketing normalmente comum no futebol moderno. "Não temos investidor, não temos dono privado. Acho que essa é uma história interessante em um futebol que se tornou tão comercial."

Thomassen diz "interessante", e não "na verdade impossível", também porque ele e os outros responsáveis pelo FK Bodö/Glimt estão bastante convencidos de sua estratégia. "Aqui não falamos sobre querer vencer e não estabelecemos metas. Falamos sobre desempenho. Se tivermos performance, os resultados virão", diz ele, antes de explicar: "Temos quatro valores fundamentais que o clube deve representar: desempenho, desenvolvimento, lealdade e união. É com base nisso que trabalhamos."

O que Bodö/Glimt e Bayern de Munique têm em comum?

Por mais sensato e bem pensado que tudo isso soe, não seria a primeira vez justamente no futebol que uma organização jogaria seus valores para o alto ao sentir o cheiro do grande sucesso - e dos cofres cheios de dinheiro. No último exercício, o Bodö/Glimt movimentou cerca de 75 milhões de euros, principalmente graças às campanhas europeias bem-sucedidas, um patamar bem diferente de 2017.

Isso não abala Thomassen, mas ele está convencido de que, ao norte do Círculo Polar Ártico, eles não vão se deixar corromper pelo sucesso. "Há dez anos trabalha aqui o mesmo grupo de pessoas, gostamos de estar aqui e seguimos esse caminho juntos, passo a passo. Também assumimos riscos recentemente, mas sempre em pequenos passos. Aproveitamos o sucesso e estamos focados em melhorar, mas não sentimos expectativa alguma sobre nós mesmos."

Em vez de fazer loucuras no mercado da bola, o clube constrói um novo estádio: a Arctic Arena deve ficar pronta no próximo ano. Além disso, investe em start-ups de IA e dados para reunir de forma adequada todas as informações que se acumulam em um clube e em um time de futebol e, depois, poder fazer coisas sensatas com isso, e quem sabe até lucrativas. Coisa de quem tem um plano e não corre atrás de sonhos mirabolantes.

Agora, os sensatos alpinistas do sucesso do Círculo Polar Ártico encaram o Bayern de Munique nesta quinta-feira, na primeira rodada da nova temporada da Champions League (21h, DAZN, ao vivo). E, de certa forma, os noruegueses até olham de igual para igual para o recordista alemão de títulos - afinal, ambos os times acabaram de ser indicados à Bola de Ouro como time do ano. Mas é claro que as semelhanças acabam aí. "Bayern de Munique será um jogo muito especial para nós", diz Thomassen, "um belo teste para nós". A esperança é ser bom o bastante para conseguir competir. E se não? "Então teremos aprendido alguma coisa com isso."