A Federação Internacional de Futebol enviou uma mensagem às 211 federações na noite desta quarta-feira, na qual esclareceu os detalhes da reunião de emergência realizada em Rabat entre Gianni Infantino, presidente da Fifa, e altos dirigentes da entidade, após o colapso do projeto relacionado à venda de parte das competições internacionais, encabeçadas pela Copa do Mundo.

De acordo com o jornal "As", a Fifa abordou em sua mensagem algumas das questões que ganharam destaque recentemente: "O objetivo da reunião era discutir os acontecimentos dos últimos dias e informá-los sobre as novidades mais recentes. A reunião elogiou, em primeiro lugar, o trabalho excepcional realizado pela administração da Fifa, que garantiu a organização bem-sucedida da Copa do Mundo de 2026. E isso não teria sido alcançado sem a cooperação do presidente, do secretário-geral e da administração da Fifa, que trabalharam como uma única equipe e estavam em total sintonia".

A Fifa prosseguiu: "Para esclarecer qualquer confusão, o secretário-geral e os membros do conselho de administração da Fifa presentes na reunião reafirmam seu total apoio ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, a única pessoa eleita pelas 211 federações membros da Fifa. Por sua vez, o presidente da Fifa reafirma seu total apoio ao secretário-geral e à administração da Fifa pelo trabalho fundamental e extraordinário na execução de sua visão".

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) revelou alguns detalhes da reunião realizada em Rabat, na qual constou: "A reunião concluiu que a eficácia e a eficiência das operações, da comunicação e da interação entre o presidente da Fifa, o secretário-geral e o conselho de administração, com o objetivo de concretizar essa visão, podem e devem ser continuamente aprimoradas. Estamos plenamente confiantes de que os resultados da reunião de hoje fortalecerão a governança da Fifa, ajudarão a restaurar a confiança na organização e nos permitirão nos preparar, com unidade e transparência, para os grandes eventos e desafios que estão por vir, enquanto continuamos a cumprir nossa missão de desenvolver o futebol em nível mundial".

A entidade também fez uma autocrítica sobre a tentativa fracassada de criação do projeto Fifa Forward: "Nesse sentido, reconhecemos que houve erros na proposta de criação do projeto; nosso objetivo nunca foi excluir o conselho da Fifa e as federações membros desse processo. Deveríamos ter agido de forma diferente. Também reconhecemos que houve erros após o vazamento da proposta para a imprensa".

E pediu desculpas a quaisquer federações que possam ter se sentido prejudicadas: "Pedimos que aceitem nossas sinceras desculpas por esses erros. Estamos comprometidos em garantir que não se repitam. Para tanto, faremos a análise necessária, e um relatório sobre o assunto será apresentado na próxima reunião do conselho da Fifa. Além disso, como sabem, a proposta que deveria ser submetida à aprovação das federações membros e do conselho da Fifa foi retirada".

E completou: "Agora que a proposta foi retirada, a Fifa não tolerará qualquer ataque à sua integridade, à sua boa governança e aos seus procedimentos, e adotará todas as medidas necessárias para proteger e preservar seu nome e sua reputação".

E concluiu: "Aprendemos com tudo, e essa experiência nos ajudará a continuar aprimorando nossos processos. Ainda assim, vale ressaltar que, apesar de terem ocorrido alguns erros, o marco regulatório da Fifa foi plenamente respeitado. Continuaremos a colaborar com vocês para analisar como fortalecer o desenvolvimento do futebol por meio do programa Forward da Fifa, em benefício das 211 federações membros, das confederações continentais e das federações regionais vinculadas à Fifa. Estamos totalmente à disposição para responder a quaisquer questões que possam ter, e esperamos encontrá-los pessoalmente em breve. Com nossos mais cordiais cumprimentos, Mattias Grafström (secretário-geral)".