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A posição comercial do Real Madrid no Extremo Oriente continua paralisada, já que as emissoras chinesas se recusam a retomar a cobertura do gigante espanhol. Apesar dos pedidos de desculpas de alto nível feitos pelo clube e pelo próprio Kylian Mbappe, a repercussão da controversa aparição do francês nas redes sociais não dá sinais de diminuir.

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Impasse diplomático persiste após declarações de Mbappé

O bloqueio das transmissões dos jogos do Real Madrid na China entrou em uma fase crítica, com autoridades do governo confirmando que pedidos de desculpas, por si só, não serão suficientes para resolver o impasse. A controvérsia começou depois que Mbappé foi visto rindo de um meme que sobrepunha seu rosto ao do ex-líder chinês Mao Zedong durante uma participação no programa online 'The Bridge'.

A repercussão foi imediata: a emissora estatal CCTV suspendeu a transmissão de jogos de La Liga, e plataformas digitais como a Migu retiraram os gols do francês de seus arquivos. O embaixador da China na Espanha, Yao Jing, esclareceu a situação. Segundo ele, embora os canais de comunicação entre o governo, La Liga e Real Madrid estejam abertos, não há negociações formais em andamento para a retomada das transmissões.

O embaixador Yao Jing destacou a dimensão da ofensa e observou que o episódio afetou significativamente o sentimento da população chinesa. Ele afirmou: "Esse episódio lamentável feriu os sentimentos de muitas pessoas na China, que precisam de tempo para assimilar a situação atual. O povo chinês precisa de tempo. Não é uma questão fácil para eles, especialmente porque o Real Madrid recebeu tanto carinho e apoio na China."

As declarações ressaltam que o prestígio do Real Madrid na região foi duramente posto à prova pelas ações de sua mais nova estrela. Como consequência, a recente vitória do clube por 1 a 0 sobre o Racing Santander não foi exibida nos principais serviços de streaming do país, deixando milhões de torcedores sem uma forma legal de assistir à partida.

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Prejuízo comercial e fim de parcerias

O prejuízo à imagem de Mbappé na Ásia foi igualmente devastador, com o atacante perdendo um apoio financeiro significativo quase da noite para o dia. Grandes empresas chinesas se apressaram em se distanciar do ex-jogador do Paris Saint-Germain para evitar uma reação negativa do público. Especificamente, marcas como Dongpeng e Mengniu encerraram oficialmente suas lucrativas parcerias comerciais com o jogador da seleção francesa. Essa rápida retirada de investimentos evidencia a sensibilidade do mercado chinês a atitudes percebidas como desrespeitosas a figuras históricas nacionais, independentemente da projeção mundial ou do talento esportivo de um jogador. Para Mbappé, que recentemente terminou em segundo lugar na classificação da Bola de Ouro, isso representa um golpe significativo em seus ganhos fora de campo e em sua reputação em um mercado importante.

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China mantém posição firme

Getty Images

O governo chinês adotou uma posição firme sobre o assunto, apoiando a rejeição pública às ações do jogador. Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, abordou a situação durante uma coletiva de imprensa e afirmou que qualquer ato que fira os sentimentos das pessoas naturalmente encontrará rejeição generalizada na sociedade. A posição foi reforçada por Xie Tianyu, representante da embaixada, que reiterou que os torcedores precisam de um período de reflexão antes que a relação possa ser reparada.

A situação continua sendo uma grande dor de cabeça para o departamento de marketing do Real Madrid, já que o clube tradicionalmente depende do mercado chinês para uma parcela substancial de sua receita comercial global. Apesar dos pedidos de desculpas do jogador em vários idiomas, o grupo estatal de mídia China Media Group ainda não se comprometeu com uma data para a volta das transmissões ao vivo dos jogos, conforme informou ao Dailysports.

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Incerteza sobre transmissões dos jogos do Real Madrid

As consequências desse bloqueio vão além do Real Madrid e lançam uma sombra sobre a estratégia comercial mais ampla de La Liga na Ásia. A liga mantém acordos de transmissão com a CCTV e a Migu até a temporada 2029/30, avaliados, segundo relatos, em aproximadamente € 10 milhões por ano. Embora outras partidas tenham voltado esporadicamente a algumas plataformas, a exclusão específica dos jogos do Real Madrid tem sido sistemática. Uma análise da partida entre Racing Santander e Real Madrid mostra que ela foi a única retirada da programação de fim de semana da Migu, indicando uma medida direcionada ao clube. Essa remoção seletiva de conteúdo sugere que as autoridades pretendem manter a pressão até considerarem que os "sentimentos do povo" foram devidamente levados em conta.