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Mohamed Saeed
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Desculpas não bastam! Jogos do Real Madrid seguem fora da TV chinesa enquanto continua a polêmica envolvendo Kylian Mbappe

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A posição comercial do Real Madrid no Extremo Oriente continua paralisada, já que as emissoras chinesas se recusam a retomar a cobertura do gigante espanhol. Apesar dos pedidos de desculpas de alto nível feitos pelo clube e pelo próprio Kylian Mbappe, a repercussão da controversa aparição do francês nas redes sociais não dá sinais de diminuir.

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Impasse diplomático persiste após declarações de Mbappé

O bloqueio das transmissões dos jogos do Real Madrid na China entrou em uma fase crítica, com autoridades do governo confirmando que pedidos de desculpas, por si só, não serão suficientes para resolver o impasse. A controvérsia começou depois que Mbappé foi visto rindo de um meme que sobrepunha seu rosto ao do ex-líder chinês Mao Zedong durante uma participação no programa online 'The Bridge'.

A repercussão foi imediata: a emissora estatal CCTV suspendeu a transmissão de jogos de La Liga, e plataformas digitais como a Migu retiraram os gols do francês de seus arquivos. O embaixador da China na Espanha, Yao Jing, esclareceu a situação. Segundo ele, embora os canais de comunicação entre o governo, La Liga e Real Madrid estejam abertos, não há negociações formais em andamento para a retomada das transmissões.

O embaixador Yao Jing destacou a dimensão da ofensa e observou que o episódio afetou significativamente o sentimento da população chinesa. Ele afirmou: "Esse episódio lamentável feriu os sentimentos de muitas pessoas na China, que precisam de tempo para assimilar a situação atual. O povo chinês precisa de tempo. Não é uma questão fácil para eles, especialmente porque o Real Madrid recebeu tanto carinho e apoio na China."

As declarações ressaltam que o prestígio do Real Madrid na região foi duramente posto à prova pelas ações de sua mais nova estrela. Como consequência, a recente vitória do clube por 1 a 0 sobre o Racing Santander não foi exibida nos principais serviços de streaming do país, deixando milhões de torcedores sem uma forma legal de assistir à partida.

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Prejuízo comercial e fim de parcerias

O prejuízo à imagem de Mbappé na Ásia foi igualmente devastador, com o atacante perdendo um apoio financeiro significativo quase da noite para o dia. Grandes empresas chinesas se apressaram em se distanciar do ex-jogador do Paris Saint-Germain para evitar uma reação negativa do público. Especificamente, marcas como Dongpeng e Mengniu encerraram oficialmente suas lucrativas parcerias comerciais com o jogador da seleção francesa. Essa rápida retirada de investimentos evidencia a sensibilidade do mercado chinês a atitudes percebidas como desrespeitosas a figuras históricas nacionais, independentemente da projeção mundial ou do talento esportivo de um jogador. Para Mbappé, que recentemente terminou em segundo lugar na classificação da Bola de Ouro, isso representa um golpe significativo em seus ganhos fora de campo e em sua reputação em um mercado importante.

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China mantém posição firme

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O governo chinês adotou uma posição firme sobre o assunto, apoiando a rejeição pública às ações do jogador. Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, abordou a situação durante uma coletiva de imprensa e afirmou que qualquer ato que fira os sentimentos das pessoas naturalmente encontrará rejeição generalizada na sociedade. A posição foi reforçada por Xie Tianyu, representante da embaixada, que reiterou que os torcedores precisam de um período de reflexão antes que a relação possa ser reparada.

A situação continua sendo uma grande dor de cabeça para o departamento de marketing do Real Madrid, já que o clube tradicionalmente depende do mercado chinês para uma parcela substancial de sua receita comercial global. Apesar dos pedidos de desculpas do jogador em vários idiomas, o grupo estatal de mídia China Media Group ainda não se comprometeu com uma data para a volta das transmissões ao vivo dos jogos, conforme informou ao Dailysports.

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Incerteza sobre transmissões dos jogos do Real Madrid

As consequências desse bloqueio vão além do Real Madrid e lançam uma sombra sobre a estratégia comercial mais ampla de La Liga na Ásia. A liga mantém acordos de transmissão com a CCTV e a Migu até a temporada 2029/30, avaliados, segundo relatos, em aproximadamente € 10 milhões por ano. Embora outras partidas tenham voltado esporadicamente a algumas plataformas, a exclusão específica dos jogos do Real Madrid tem sido sistemática. Uma análise da partida entre Racing Santander e Real Madrid mostra que ela foi a única retirada da programação de fim de semana da Migu, indicando uma medida direcionada ao clube. Essa remoção seletiva de conteúdo sugere que as autoridades pretendem manter a pressão até considerarem que os "sentimentos do povo" foram devidamente levados em conta.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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