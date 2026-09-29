Nasser Al-Khelaifi, presidente da Associação de Clubes Europeus e presidente do Paris Saint-Germain, discursou perante a assembleia da Associação de Clubes Europeus, expressando seu agradecimento a Joan Laporta, presidente do Barcelona, pelos esforços em reintegrar seu clube ao grupo dos clubes europeus, que atualmente reúne mais de 850 clubes.

Al-Khelaifi também agradeceu, conforme noticiou o jornal "Marca", a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, pelos esforços para chegar a um acordo pelo qual seu clube se tornaria membro oficial da Associação de Clubes Europeus.

As negociações já começaram e, apesar da presença de Anas Laghrari hoje em Copenhague representando a empresa A22, a companhia que iria administrar a "Superliga", sua presença é considerada um indício da melhora das relações entre a Associação de Clubes Europeus e o Real Madrid.

Segundo fontes próximas à A22, o acordo para o retorno do Real Madrid à Associação está próximo e, quando isso ocorrer, o clube retirará sua ação judicial.

Al-Khelaifi disse em seu discurso: "Gostaria de agradecer ao presidente do Barcelona, Joan Laporta, por sua confiança na Associação de Clubes Europeus: sejam bem-vindos novamente à família dos clubes. Gostaria também de agradecer ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, por acreditar que o futuro do futebol europeu deve ser construído sobre a base da unidade e dos interesses comuns; e ficamos felizes com o retorno deles à família dos clubes de futebol europeu".

E prosseguiu com suas declarações: "O futebol mundial também é algo de extrema importância para nossos clubes. Todos nós acompanhamos a Copa do Mundo de 2026 neste verão; nela participaram 857 jogadores oriundos de clubes europeus, o que representa cerca de 70% do total de jogadores participantes, e equivale ao somatório das listas de jogadores de 33 seleções das 48 participantes. Espero que as pessoas finalmente compreendam o valor que os clubes representam".

E acrescentou: "É realmente triste ver a situação atual; pois, em vez de elevar o nível do nosso esporte, perdemos tempo lidando com problemas e dificuldades. O futebol prospera quando ouvimos uns aos outros, quando somos transparentes entre nós, mas o mais importante de tudo é sermos honestos. E por maiores que sejam nossas divergências, o futebol continua sendo maior e mais importante do que qualquer um de nós".

O presidente da Associação de Clubes Europeus (ECA) incentivou Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, a se candidatar às eleições da entidade — uma decisão que ele deve anunciar no próximo mês de dezembro, ou seja, quatro meses antes da data do congresso previsto para o Cazaquistão em abril de 2027.

Al-Khelaifi disse: "Quando a UEFA e os clubes trabalham lado a lado, o futebol é o grande vencedor. Enfrentamos qualquer questão ou problema de forma direta e decisiva. A UEFA pode não ficar satisfeita com os clubes às vezes, e os clubes podem não ficar satisfeitos com a UEFA em outras ocasiões, mas sempre encontramos soluções".

E apontou: "Hoje, 36 representantes da Associação de Clubes Europeus participam de 15 comissões vinculadas à UEFA; isso é a verdadeira cooperação. Não posso falar da UEFA sem me referir ao seu presidente".

E continuou: "Aleksander, sei que você está cansado das minhas ligações e mensagens diárias a respeito de todas as nossas reivindicações como clubes. Por isso, preciso agradecer sua paciência, seu apoio aos clubes e sua defesa dos interesses maiores do futebol, mesmo nos momentos em que isso não é fácil. O futebol precisa de grandes líderes como você, e em nome de mais de 900 clubes membros da Associação, pedimos que você se candidate novamente à presidência no próximo ano".

E prosseguiu: "Com o crescimento e a evolução de nosso quadro de associados, também precisam mudar nossos mecanismos de governança e nossas estruturas organizacionais. A Associação de Clubes Europeus (ECA) de hoje é diferente do que era no passado; por isso votamos hoje para realizar mais alterações em nosso estatuto. Isso significa que todos os membros — sejam eles membros ordinários ou associados, e sejam seus clubes de pequeno, médio ou grande porte — terão voz direta e direito de voto em todas as principais decisões da Associação".

E completou: "Seremos mais democráticos do que nunca — seja no conselho executivo, nos grupos de trabalho ou nas comissões — sem comprometer nossa eficácia ou nosso equilíbrio. Além disso, todos os membros poderão representar a Associação junto à UEFA e à FIFA e em outras comissões, e garantiremos uma forte representação feminina em todos os órgãos subordinados ao conselho executivo. É um modelo de boa representação e de governança sólida".

Nasser Al-Khelaifi afirmou que a Associação continuará crescendo, dizendo: "Lembro-me de quando propus pela primeira vez, alguns anos atrás, a necessidade de ampliar nossa base de associados e buscar chegar a 1.000 clubes membros; na época alguns se perguntaram: 'Você perdeu o juízo?', e outros disseram: 'Isso é impossível'. Mas nossa trajetória nos ensinou que nossa diversidade não é um problema nem um ponto fraco, mas sim a fonte de nossa força e nosso diferencial excepcional. Pois um clube que possui 5.000 torcedores pode dar uma lição a um clube que possui 50 milhões de torcedores, um clube feminino da Irlanda pode inspirar um clube masculino da Itália, e uma academia de base aqui na Dinamarca pode desenvolver um jogador que muda a cara do futebol mundial".



