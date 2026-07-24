Aceleram-se os preparativos no seio da Federação Francesa de Futebol para o anúncio oficial da nomeação de Zinedine Zidane como selecionador nacional, mas os passos da federação suscitaram a primeira contestação a partir dos seus próprios corredores, depois de Jean-Michel Aulas, vice-presidente da federação, ter criticado a forma como o processo tem sido gerido.

O jornal francês L'Équipe referiu que os membros do comité executivo da federação receberam, na quinta-feira, um convite para participar numa reunião extraordinária na manhã da próxima terça-feira, que antecede o esperado anúncio do novo treinador da seleção francesa, que todos os indícios apontam ser Zinedine Zidane, em substituição de Didier Deschamps.

Aulas manifestou o seu descontentamento com a forma como o processo foi conduzido, considerando que os membros do comité executivo souberam dos detalhes da reunião através dos meios de comunicação antes de serem oficialmente informados.

Aulas afirmou, numa mensagem eletrónica dirigida aos membros do comité executivo: «Um convite na quinta-feira para uma reunião que se realiza na próxima terça-feira, e em pleno período de férias? Para mim, a presença será impossível, e só poderei participar através de videochamada.»

E acrescentou: «Não é apropriado que os jornais estejam a par de tudo antes de nós. Sinto-me incomodado com este procedimento. E se há a intenção de realizar uma conferência de imprensa na terça-feira, teria sido preferível marcar uma reunião antes do fim de semana, em respeito pelo percurso democrático e pelo espírito de trabalho conjunto.»

Segundo o jornal, os procedimentos para a escolha do treinador da seleção francesa começam com a seleção do candidato final por parte do presidente da federação, Philippe Diallo, antes de a decisão ser apresentada ao comité executivo para ratificação oficial.

A Federação Francesa de Futebol havia anunciado, num comunicado oficial, que o seu presidente, Philippe Diallo, realizará uma conferência de imprensa na manhã de terça-feira, 28 de julho, na sequência de uma reunião extraordinária do comité executivo, para apresentar o novo selecionador da seleção francesa aos meios de comunicação, ocasião em que se espera o anúncio oficial de que Zinedine Zidane assumirá o comando dos «Bleus».