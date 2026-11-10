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Marc Cucurella falou à Cadena COPE sobre as hostilidades constantes dos torcedores alemães e revelou como intimidou Lamine Yamal antes do clássico.

O lateral fez uma provocação ao adolescente dos catalães: "Eu disse a ele que seria titular no primeiro clássico, mas ficaria no banco no segundo, porque eu iria devorá-lo."

A tentativa de intimidação surtiu efeito. Ao longo de toda a partida, o jogador de 28 anos neutralizou, em grande parte, as investidas ofensivas do jovem talento pelo seu lado da defesa. Questionado sobre como foi o contato entre os dois após o jogo, Cucurella respondeu: "Nada. Não preciso dizer nada. Estou satisfeito. Vencemos, e fiz uma boa partida."

Sua atuação na vitória do Real Madrid por 2 a 1 marcou uma virada para Cucurella em campo. Antes disso, o espanhol havia passado por uma fase difícil, na qual não conseguia repetir seu nível habitual de desempenho. Depois, Cucurella voltou a demonstrar estabilidade.

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Ainda assim, Cucurella vê com naturalidade a rivalidade com Yamal, seu companheiro de seleção. "Certamente vou disputar muitos jogos contra ele, e ele vai colher os louros", afirmou.

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Além do clássico, o espanhol também falou sobre a relação ainda tensa com os torcedores alemães. Embora Cucurella seja muito querido em seu país, costuma receber vaias em confrontos com equipes alemãs. O motivo é o polêmico lance de mão não punido nas quartas de final entre Alemanha e Espanha da Eurocopa de 2024.

"Eles descontaram em mim, e sei que não posso jogar na Alemanha", disse Cucurella. Mas ele não pretende mudar por causa disso: "Gosto de ficar quieto e fazer meu trabalho."