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Serge Gnabry, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Luis Diaz: a lista de lesionados do Bayern de Munique no setor ofensivo é longa. Por isso, um desconhecido estreia contra o 1. FC Köln: Noah Codjo-Evora.

Para o atacante de 19 anos, o empate por 1 a 1 (1 a 1) com o Colônia marcou sua primeira convocação para o elenco profissional em uma partida oficial. Normalmente, o jogador de 1,94 m faz seus gols pelo time amador do Bayern, treinado pelo lendário zagueiro Dante.

Codjo-Evora entrou no lugar do meio-campista Aleksandar Pavlovic aos 87 minutos. Assim, além de ser convocado pela primeira vez para o elenco profissional, também fez sua estreia em uma partida oficial pela equipe principal.

Na Regionalliga, o jovem soma quatro gols e uma assistência em 14 jogos. Pela equipe do Bayern na Youth League, marcou um gol em quatro partidas. Ele havia renovado seu contrato até 2030 apenas duas semanas antes.

IMAGO

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O que o Bayern diz sobre Noah Codjo-Evora?

"Noah teve de lidar com lesões nos dois primeiros anos conosco, mas atualmente é uma peça importante do nosso time amador e da nossa equipe na Youth League, com atuações consistentes", elogiou Michael Wiesinger, responsável pelas categorias de base, por ocasião da assinatura do contrato.

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"Estamos convencidos de que ele ainda está longe de atingir todo o seu potencial de desenvolvimento e, por isso, estamos muito felizes por ele dar os próximos passos no futebol masculino conosco."

Codjo-Evora, que tem cidadania portuguesa além da francesa, trocou o FC Annecy pela cidade às margens do rio Isar no verão de 2024, mas, devido a lesões, disputou apenas 31 partidas em seus dois primeiros anos em Munique.