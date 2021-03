Descobridor de Fred não se impressiona com fase do volante do Manchester United: “percebi que era diferenciado”

O meio-campista tem conseguido uma boa sequência como titular dos Red Devils, recebendo elogios do técnico Ole Gunnar Solskjaer

City de um lado, United do outro. Fred, meio-campista revelado pelo Atlético-MG e com passagens por Internacional e Shakhtar, já se viu entre os dois times de Manchester. O lado azul tinha interesse, mas o meio-campista optou pelo lado vermelho. Os primeiros passos, na temporada 2018-19, foram tão irregulares quanto a forma do clube de Old Trafford na época, mas agora em sua terceira temporada com os Red Devils o mineiro de Belo Horizonte está cada vez mais em casa.

Fred é um dos destaques do Manchester United, que neste domingo (07) enfrenta um City embalado e com 14 pontos de diferença na liderança da Premier League. Cada vez mais titular, o brasileiro recentemente recebeu elogios do técnico Ole Gunnar Solskjaer, no início de fevereiro.

“Ele está muito bem, e devo dizer que gostei de trabalhar com ele desde as primeiras temporadas. Quando eu vim, ele era um menino que estava lutando um pouco. Vejam as inúmeras perguntas que recebi sobre Fred em coletivas de imprensa então”, disse o técnico norueguês.

A boa fase de Fred pode até impressionar alguns torcedores do United, céticos após a turbulência apresentada pelo atleta e pelo clube no início da relação. Quem não fica impressionado com o momento do meio-campista, contudo, é exatamente o homem que o descobriu como jogador.

“Eu o vi primeiro na quadra e fui um dos responsáveis pela transição para o campo. Logo de cara, percebi que era diferenciado e o tempo me mostrou que eu estava certo nesta observação”, disse para a Goal Ademir Carvalho, hoje trabalhando como captador de talentos para o Boston City FC.

“Jogador que se mostrou versátil, habilidoso e inteligente desde cedo. Tanto que o colocamos numa categoria superior, já aos 14 anos. Ele jogava futsal e eu fiz questão de levá-lo para o campo logo”, destacou Ademir, que sempre manteve a confiança de que Fred chegaria longe.

“Foi algo que ele construiu ao longo da carreira. É jogador de seleção brasileira, esteve na última Copa do Mundo. É natural que esteja disputando vaga em uma equipe tão qualificada como o Manchester United. Torço muito por ele”, completou.