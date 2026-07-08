Descoberta na Copa do Mundo... Haitham Hassan atrai a atenção de um gigante europeu e de clubes sauditas

O ala egípcio Haitham Hassan chamou a atenção de vários clubes durante a janela de transferências de verão, após seu desempenho notável com a seleção dos Faraós na Copa do Mundo de 2026, especialmente porque isso coincidiu com a redução da cláusula de rescisão em seu contrato com o Real Oviedo, da Espanha.

O jornal britânico “Daily Record” informou, nesta quarta-feira, que o jogador egípcio está na mira do Celtic, da Escócia, além de clubes sauditas.

De acordo com a mesma fonte, a cláusula de rescisão no contrato de Hassan caiu de 16 milhões de libras esterlinas para 10 milhões, após o rebaixamento do Real Oviedo para a segunda divisão espanhola; no entanto, o clube não se opõe a vender o jogador por um valor bem menor, estimado em cerca de 4 milhões de libras esterlinas.

Os relatos indicam que os clubes interessados, com destaque para o Celtic, estão cientes de que os clubes espanhóis costumam estabelecer cláusulas de rescisão elevadas nos contratos de seus jogadores, enquanto as negociações efetivas ocorrem por valores inferiores a esses.

O interesse do Celtic pelo jogador faz parte de seus esforços para reforçar o elenco antes do início da nova temporada, depois que Hassan chamou a atenção durante a Copa do Mundo de 2026, ao dar a assistência para o segundo gol da seleção egípcia contra a Argentina na partida das oitavas de final, na qual os “Faraós” chegaram a estar à frente por dois gols, antes que a seleção argentina virasse o placar nos minutos finais e garantisse a classificação em meio a polêmicas arbitrais.

Hassan continuará sua trajetória no Real Oviedo na Segunda Divisão nesta temporada, após o rebaixamento do time da La Liga, o que acionou a cláusula de redução do valor da multa de rescisão em seu contrato.

Além disso, relatos indicam que o Real Oviedo não receberá o valor total de uma eventual venda, já que o acordo firmado com seu antigo clube, o Villarreal, na época da sua transferência há dois anos, estipula que este último receba 40% do valor de qualquer transferência futura.

Haitham Hassan disputou 37 partidas com a camisa do Real Oviedo na última temporada e marcou apenas três assistências, mas conseguiu chamar a atenção com suas atuações recentes pela seleção egípcia na Copa do Mundo, tornando-se um dos principais nomes cotados para deixar o clube durante a atual janela de transferências.