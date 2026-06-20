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Hussein Hamdy

Traduzido por

Deschamps recorre à Espanha para alertar os jogadores da França sobre as surpresas do Iraque

D. Deschamps
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Confronto aguardado

Didier Deschamps, técnico da França, aproveitou o resultado obtido pela seleção da Espanha em seu amistoso contra o Iraque para motivar e alertar seus jogadores antes do próximo confronto na Copa do Mundo.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, a seleção francesa iniciou sua trajetória na Copa do Mundo com uma excelente atuação contra o Senegal, onde os Bleus impuseram sua superioridade graças a um segundo tempo brilhante, marcado pelo destaque de Michael Olis, que deu um passe decisivo, e de Kylian Mbappé, que marcou dois gols.

Os franceses se preparam para voltar ao gramado para disputar sua segunda partida contra um adversário que, no papel, parece menos forte, o que levou Deschamps a trabalhar para manter os jogadores alertas e evitar o excesso de confiança; o técnico apareceu em um vídeo divulgado pela Federação Francesa de Futebol durante uma conversa com os jogadores no vestiário antes do início de um treino, alertando-os sobre o perigo da seleção do Iraque, citando o empate do país em um amistoso contra a Espanha.

Deschamps disse, dirigindo-se diretamente aos jogadores: “Vocês sabem alguma coisa sobre o Iraque? Não pensem, no fundo de seus corações, que se trata de uma seleção pequena, porque não é assim, e eu garanto isso a vocês. Primeiro, e isso é um fato que vocês devem saber: vocês conhecem a Bolívia? É uma boa seleção sul-americana, e eles venceram a Bolívia lá no México (referindo-se à repescagem). Em segundo lugar, a Espanha, vocês a conhecem? Foi um jogo de preparação, sim, mas eles empataram contra a Espanha”.

O técnico francês acrescentou: “Temos tempo de sobra, faltam alguns dias, mas que nenhum de vocês pense que o confronto será fácil só porque somos a seleção da França, pois há outras equipes que talvez tenham pensado dessa forma; grandes seleções que jogaram contra seleções mais fracas que o Iraque”.

Deschamps continuou: “E também não pensem — o que pode parecer natural — que, mais cedo ou mais tarde, vamos fazer a diferença no final. Essas grandes seleções não conseguiram fazer isso, e não quero que aconteça o mesmo conosco, nem que fiquemos esperando que isso aconteça”.

O técnico francês encerrou sua fala destacando os pontos fortes da seleção iraquiana, dizendo: “É uma boa equipe, que pratica um futebol simples, mas o executa com muita precisão. Vocês verão isso mais tarde; eles jogam com um bom esquema tático 4-4-2 e contam com jogadores gigantescos no ataque. Possuem jogadores com boas habilidades técnicas, apresentam um desempenho preciso e têm capacidade de reação. Estou dizendo tudo isso a vocês, rapazes, para que levem isso em consideração.”

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