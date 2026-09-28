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Deschamps não conseguiu: Zidane entra para uma lista rara na história da seleção da França

Bélgica x França
Bélgica
França
Liga das Nações A
Z. Zidane
D. Deschamps
Bélgica
França

O técnico da França assina um começo perfeito

O novo treinador da seleção da França, Zinedine Zidane, não esperou muito para entrar em uma lista rara na história dos Bleus, após a vitória conquistada nesta segunda-feira à noite por 1 a 0 sobre a Bélgica, na segunda rodada do Grupo 1 da Liga das Nações da Europa.

De acordo com as estatísticas da "Stats Foot", Zinedine Zidane se tornou o quarto treinador na história da seleção da França a vencer seus dois primeiros jogos oficiais com a equipe, depois de: Henri Guérin (1964), Henri Michel (1984) e Aimé Jacquet (1994).

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Zidane, que comanda a seleção Bleu como sucessor de Didier Deschamps, havia começado sua missão com uma vitória na primeira rodada, também por 1 a 0, sobre a Turquia.

A seleção francesa se prepara para o terceiro confronto neste grupo, contra a Itália, no próximo dia 2 de outubro.

Vale lembrar que o ex-treinador da seleção da França, Didier Deschamps, havia iniciado sua missão com um empate sem gols em um amistoso contra a seleção do Uruguai, em agosto de 2012.

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