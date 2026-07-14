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Rian Rosendaal

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Deschamps faz duas alterações na seleção francesa para o confronto decisivo da Copa do Mundo contra a Espanha

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo

França e Espanha se enfrentam na noite de terça-feira, em Dallas, por uma vaga na final da Copa do Mundo. As escalações dos favoritos ao título já foram divulgadas. O pontapé inicial da semifinal em solo americano está marcado para as 21h, horário da Holanda.

Desta vez, Didier Deschamps optou por Aurélien Tchouaméni no meio-campo, em detrimento de Manu Koné. O técnico da seleção francesa parece acreditar que Tchouaméni é a melhor escolha para reforçar o meio-campo contra a Espanha.          

A defesa é novamente formada pelo goleiro Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Lucas Digne, que se transferirá para o Paris Saint-Germain ao final desta temporada. Os volantes Tchouaméni e Adrien Rabiot garantirão que Michael Olise possa se concentrar principalmente em sua criatividade.          

No ataque, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Kylian Mbappé devem garantir os gols. Este último está, portanto, em condições físicas suficientes para ser titular contra a La Roja.

A defesa da Espanha é formada pelo goleiro Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella.          

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Espanha crest
Espanha
ESP

No meio-campo, Fabián Ruiz é titular, com Pedri começando no banco. Rodri deve garantir o controle do jogo, enquanto Dani Olmo reforça o ataque com suas jogadas profundas. No ataque, Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal devem marcar os gols. Este último já balançou as redes quatro vezes neste Mundial.

Escalação da França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Escalação da Espanha: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Dani Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena. 

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