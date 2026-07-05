Deschamps está preocupado... Há dúvidas sobre a participação do astro da França contra o Marrocos

Há dúvidas quanto à participação do meio-campista francês Aurélien Tchouaméni na partida das quartas de final da Copa do Mundo contra o Marrocos, na próxima quinta-feira, após ele ter faltado ao treino coletivo deste domingo, um dia após a vitória dos Bleus sobre o Paraguai por 1 a 0 nas oitavas de final.

Apenas 18 jogadores participaram do treino no centro de treinamento da seleção francesa na Universidade de Bentley, nos arredores de Boston, onde sete jogadores ficaram de fora dos treinos coletivos, entre eles Mike Maignan, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé, que receberam fisioterapia ou realizaram exercícios físicos em recinto fechado.

Chouaméni, que ficou de fora da partida contra o Paraguai no último sábado devido a uma lesão na coxa, ainda tem sua participação na partida decisiva contra o Marrocos incerta, o que representa uma grande preocupação para o técnico Didier Deschamps antes do jogo decisivo.

Por outro lado, a seleção francesa recebeu de volta o atacante do Inter de Milão, Marcus Thuram, que vinha se recuperando de uma lesão na panturrilha, embora ele ainda não tenha conseguido participar plenamente dos treinos coletivos com seus companheiros.

Toram iniciou a sessão de treino com pequenas voltas ao redor do campo acompanhado por Lucas Dini, Mano Kone e Bradley Barkola, antes de se dirigir para realizar exercícios físicos específicos com Cyril Moin, preparador físico da seleção, em um sinal de que sua condição física está melhorando gradualmente.