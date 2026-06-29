Deschamps: Esse trio vai nos colocar em apuros... e a lesão tira o craque da França da partida contra a Suécia

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, confirmou estar pronto e totalmente concentrado para comandar a seleção de seu país nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Suécia, ressaltando que a morte de sua mãe foi um “momento difícil”, mas que agora tudo está “indo bem”.

Deschamps disse em uma coletiva de imprensa para falar sobre a partida: “Foi um momento difícil, mas estou bem. Voltei para os Estados Unidos na noite de sexta-feira. Tudo está indo bem, e na terceira partida tudo correu bem”.

Deschamps havia deixado o centro de treinamento da França rumo ao seu país para comparecer ao funeral assim que soube do falecimento de sua mãe na última terça-feira, o que resultou em sua ausência no confronto entre França e Noruega na última rodada da fase de grupos, partida comandada por seu assistente, Guy Stéphane.

O técnico francês abordou a polêmica em torno da recusa da Federação Internacional de Futebol (FIFA) em permitir que a seleção francesa usasse braçadeiras pretas em sinal de apoio a ele durante a partida contra a Noruega, explicando que recebeu “sinais de apreço suficientes” e que o uso das braçadeiras “não teria mudado nada”.

Ao falar sobre o próximo confronto contra a Suécia, Deschamps enfatizou que o adversário “não tem nada a perder” e vai “nos causar problemas com jogadores como Jökers, Isaac e Ilanga”, alertando seus jogadores para não caírem na armadilha do “excesso de confiança”.

O técnico dos Bleus continuou: “Sabemos que somos os principais favoritos, e isso não mudou após as três partidas da fase de grupos. Mas nosso placar agora voltou a zero. Marcamos dez gols e sofremos apenas dois, e precisamos manter a calma e a clareza de visão”.

A seleção francesa chega ao jogo como a mais forte no ataque na fase de grupos, empatada com a Holanda e a Alemanha, além de ser a única equipe que conta com jogadores que marcaram pelo menos quatro gols cada um: Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé.

Deschamps falou sobre o astro da equipe, dizendo: “Mbappé está em excelente forma, tanto física quanto mentalmente, e é um jogador de nível mundial. Ele já foi excelente em 2018, mas sempre quer melhorar”.

Vale lembrar que Mbappé está atualmente empatado com Klose, com 16 gols na história da Copa do Mundo, sendo superado apenas por Lionel Messi, que tem 19 gols.

O técnico francês anunciou que o atacante Marcus Thuram sofre de um “pequeno problema muscular” que pode afastá-lo do confronto contra a Suécia, enquanto William Saliba, zagueiro titular ao lado de Upamecano, está “99% pronto”, apesar de sofrer de “problemas nas costas”.

Deschamps encerrou suas declarações falando sobre a situação de Saliba, que ficou de fora da última partida contra a Noruega, dizendo: “Converso com ele diariamente, e ele teve tempo suficiente para se recuperar. Ele sabe que o problema que está enfrentando não o impedirá de jogar. É um jogador rápido, inteligente e que transmite tranquilidade aos demais membros da equipe”.