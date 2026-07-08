Deschamps defende Mbappé: um capitão exemplar que não se abala com os insultos racistas

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, afirmou que Kylian Mbappé não se deixou abalar pelos insultos racistas proferidos por um senador paraguaio, ressaltando que o astro do Real Madrid é um “capitão exemplar” que mantém toda a sua concentração em campo.

Em entrevista antes do confronto contra o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, Deschamps abordou o alvoroço causado pelas declarações racistas contra Mbappé e disse: “Kylian é forte, e nada do que dizem o afeta de forma alguma”.

E acrescentou: “Ele não se importa com nada além do desempenho e joga em um nível extremamente alto. Concentra-se apenas no seu trabalho, e é isso que faz dele o capitão ideal de que precisamos”.

Declarações racistas chocantes proferidas por uma senadora paraguaia contra Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, provocaram uma onda de indignação generalizada, após a eliminação do Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 para a França, por 1 a 0, no último sábado, na Filadélfia.

Segundo a mídia paraguaia, a senadora atacou Mbappé com palavras racistas e ofensivas, depois que ele marcou o único gol da partida, de pênalti, levando a França às quartas de final.

Deschamps renovou sua confiança na resistência mental de Mbappé diante das tentativas de desestabilização, afirmando que “o alvoroço da mídia e os insultos não alteram em nada sua mentalidade; nossa força coletiva supera o talento individual, e Kylian prova todos os dias que encarna esse espírito”.

O técnico dos “Galo” reconheceu que o único problema que a França enfrenta atualmente é a eficácia no ataque: “Certamente podemos melhorar a finalização das jogadas; cada partida que vem por aí será mais importante, e precisamos ser mais precisos, pois a competição está ficando mais acirrada”.

Deschamps continuou seu discurso elogiando a coesão dentro do grupo, relembrando o que aconteceu na Eurocopa: “É o espírito de equipe que decide os jogos. No campeonato europeu, Kylian sofreu uma lesão, e isso é algo que não dá para ignorar”.

E concluiu: “A força coletiva supera qualquer momento de brilhantismo individual. A equipe está unida, mesmo que haja quem não esteja satisfeito. Foram sete semanas maravilhosas com eles, e é um prazer estar com este grupo; essa é a força da França”.