Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

Traduzido por

Deschamps decide quem ocupará a “vaga em aberto” na escalação da França contra o Marrocos

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
D. Deschamps
B. Barcola
D. Doue
França
Marrocos
EUA

Um confronto muito aguardado nas quartas de final

Didier Deschamps tomou sua decisão sobre uma posição importante na escalação da França para o confronto contra o Marrocos, amanhã, quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Desde o início da Copa do Mundo de 2026, parece que Didier Deschamps encontrou sua escalação titular sem grande dificuldade, embora a posição de ponta esquerda no ataque dos “Galo” seja disputada por Désiré Doué e Bradley Barkola.

Doi foi titular no início do torneio, mas perdeu a vaga para Parkola à medida que a competição avançava.

Parkola foi titular nas duas últimas partidas, enquanto Dui, que entrou como reserva nas oitavas de final, foi decisivo na partida, levantando a dúvida sobre quem será o titular na ala esquerda contra o Marrocos.

 De acordo com a rede “Canal Plus”, espera-se que Deschamps opte por escalar Désiré Doué em vez de Parkola desta vez contra o Marrocos.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google