Didier Deschamps tomou sua decisão sobre uma posição importante na escalação da França para o confronto contra o Marrocos, amanhã, quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Desde o início da Copa do Mundo de 2026, parece que Didier Deschamps encontrou sua escalação titular sem grande dificuldade, embora a posição de ponta esquerda no ataque dos “Galo” seja disputada por Désiré Doué e Bradley Barkola.

Doi foi titular no início do torneio, mas perdeu a vaga para Parkola à medida que a competição avançava.

Parkola foi titular nas duas últimas partidas, enquanto Dui, que entrou como reserva nas oitavas de final, foi decisivo na partida, levantando a dúvida sobre quem será o titular na ala esquerda contra o Marrocos.

De acordo com a rede “Canal Plus”, espera-se que Deschamps opte por escalar Désiré Doué em vez de Parkola desta vez contra o Marrocos.