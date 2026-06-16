Desânimo no campo de treinamento do Egito... e Hossam Hassan realiza uma reunião especial com Trezeguet

Um clima de tristeza tomou conta da seleção egípcia após o empate (1 a 1) com a Bélgica, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Mohamed Murad, coordenador de mídia da seleção egípcia, disse em entrevista por telefone ao programa “Ma’a Shubair”, da rádio “ON Sport FM”, que o técnico Hossam Hassan não conseguiu dormir após a partida, devido ao clima de frustração que tomou conta dos jogadores por terem perdido a chance de conquistar a vitória, apesar de terem tido oportunidades durante o jogo.

Murad acrescentou que há um grande apoio positivo à seleção egípcia por parte de analistas, críticos e torcedores, afirmando, ao mesmo tempo, que a comissão técnica ignora todos aqueles que descreveu como “caçadores de tendências e fama com o sistema de ‘criticar para se destacar’”, enfatizando que Hossam Hassan sempre trabalha de acordo com o interesse da seleção e escolhe os jogadores que atendem aos objetivos da equipe.

O coordenador de mídia revelou que a relação entre a comissão técnica e o capitão da seleção, Mohamed Salah, está em ótimo estado, explicando que Salah se preocupou em acalmar Hossam Hassan na linha lateral durante sua contestação às decisões do árbitro em uma jogada da partida, garantindo que não há qualquer tensão dentro da equipe.

Ele também mencionou que Hossam Hassan se reuniu com o jogador Trezeguet para lhe dar apoio moral diante de sua não participação, destacando que a comissão técnica dá grande atenção a esses detalhes, além de elogiar o estágio realizado na cidade de Spokane, que descreveu como ideal e que teve um papel positivo na preparação dos jogadores.

Em outro contexto, o coordenador de mídia da seleção egípcia acrescentou que o lendário astro alemão Bastian Schweinsteiger demonstrou admiração pelo nível de Mohamed Hani e procurou por ele para elogiar seu desempenho.

A seleção egípcia se prepara para enfrentar a Nova Zelândia às 4h da madrugada de segunda-feira, na segunda rodada da fase de grupos, em uma partida de grande importância para os Faraós na corrida pela classificação para as oitavas de final.

A seleção egípcia entra na próxima partida com a ambição de conquistar sua primeira vitória na história de suas participações na Copa do Mundo, depois de ter somado até agora três empates contra cinco derrotas na competição mundial.