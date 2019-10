Desafio para o Barcelona: Messi encara seu início de temporada mais difícil

Estrela argentina enfrenta problemas para se condicionar fisicamente com as cores do clube catalão e engatar sequência positiva

O que o vai fazer sem Lionel Messi? Ernesto Valverde precisa enfrentar a realidade com uma possível ausência do craque nesta temporada, uma vez que ele tem sofrido com lesões desde o início dela.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Pela primeira vez desde 2009, Messi começou a temporada assistindo aos jogos das cadeiras do estádio. O jogador de 32 anos perdeu os quatro primeiros jogos por uma lesão no pé. Ele nunca tinha ficado fora de campo por tanto tempo no início da temporada.

Na ausência do jogador, o Barça começou a temporada com uma derrota por 1 a 0 para o e perdeu pontos em no empate por 2 a 2 com o Osasuna.

Como os catalães estão preparados para melhorar a sua participação após a desastrosa saída da UEFA na temporada passada, Valverde levou Messi como suplente para o jogo diante do , na estreia da fase de grupos. A participação, porém, não foi o suficiente para impedir um empate sem gols.

Outra participação saindo do banco de reservas contra Granada aconteceu antes de Messi ter o primeiro início da temporada contra o .

Depois de participar de uma jogada de gol com Antoine Griezmann após seis minutos, o argentino solicitou tratamento às margens do gramado aos 28 minutos do confronto. Depois de receber assistência, ele foi substituído por Ousmane Dembélé.



(Foto: Getty Images)

Após a partida, Valverde falou sobre a lesão de Lionel Messi. Porém, a sua hipérbole ao falar do craque estava mais próximo da realidade do que ele gostaria.

"Quando algo acontece ao Messi, parece que o mundo está parando. Porém, isso me parece somente um pequeno problema no adutor. Nós o substituímos como uma precaução. Não queremos correr nenhum tipo de riscos", declarou o treinador.

Enquanto o mundo não deve parar, os catalães estão certamente lutando para manter o nível sem o craque. Foi assim na vitória po 2 a 0 sobre o , no sábado (28), quando o jogador não esteve em campo.

O Barça ainda enfrentará mais dois jogos sem a sua principal estrela. O time não deve ter Messi contra a de Milão, nesta quarta-feira (2), e nem contra o , quatro dias mais tarde.

Embora Messi tenha sido escalado no mais recente time de Valverde, o técnico do Barça admite que o jogo pode vir muito cedo.

"Primeiro temos treinamento. O que reitero é que não correremos nenhum risco e temos que esperar pelo treinamento", disse Valverde a repórteres na terça-feira.

"Leo fez metade do treinamento na segunda-feira, vamos ver se ele pode terminar [o treino de terça-feira]. Não sei se podemos contar com eles no final".

Mesmo que os pontos de interrogação permaneçam sobre a data de retorno de Messi, uma coisa é certa: seu corpo exige um cuidado maior a partir de agora.

Mais artigos abaixo

Já longe da casa dos vinte anos e sem ostentar o físico de Cristiano Ronaldo, Messi requer cuidados após as lesões recentes.

A última vez em que o argentino perdeu mais de um mês de futebol foi em 2015 e, agora, quatro anos mais velho, essas últimas preocupações com o condicionamento físico não podem ser consideradas leves.