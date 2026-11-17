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A Federação Espanhola de Futebol enviou um recado forte ao Marrocos sobre a questão da sede da final da Copa do Mundo de 2030.

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A disputa entre Marrocos e Espanha pela honra de sediar a final da Copa do Mundo de 2030 se intensificou após as recentes movimentações de ambos os lados, o que prenuncia grandes desdobramentos sobre o tema no próximo período.

Marrocos, Espanha e Portugal dividem a organização da Copa do Mundo de 2030, mas há uma grande disputa pela sede da final do torneio.

O Estádio Hassan II, no Marrocos, é um dos principais candidatos a receber a final da Copa do Mundo de 2030. Com capacidade planejada de cerca de 115 mil espectadores, ele será o maior estádio de futebol do mundo quando for inaugurado, o que está previsto para 2029.

Naturalmente, cada país se esforça ao máximo para receber a partida mais importante do mundo.

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Os espanhóis demonstram grande desejo de sediar a final no Santiago Bernabéu ou no Camp Nou, enquanto os marroquinos apostam no futuro Estádio Hassan II, que terá capacidade para 115 mil espectadores.

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Do outro lado, a Espanha aposta em receber a final, já que conta com muitos estádios de grande porte, com destaque para o Santiago Bernabéu e o Camp Nou.

Em um evento organizado pelo jornal "Marca" nesta terça-feira, o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzán, foi muito claro sobre o assunto.

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"A final da Copa do Mundo de 2030 só pode ser disputada na Espanha. Ela será na Espanha. Esta é uma Copa do Mundo que pertence à Europa. Portugal recusou recebê-la por não ter um estádio com capacidade para 80 mil espectadores para sediar uma final. Por isso, a final só pode acontecer na Espanha", declarou.

Ele acrescentou, no entanto, que uma decisão definitiva sobre a sede da final não deve ser tomada antes de 2028.

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A posição da Fifa

Em setembro, a Fifa afirmou que o local da final da Copa do Mundo será definido "no momento oportuno" e indicou que começou, neste mês de novembro, a visitar as cidades candidatas na Espanha, em Portugal e no Marrocos para avaliar se estão aptas a receber as partidas.

Nos últimos meses, a Espanha intensificou o embate com o Marrocos, e muitos dirigentes se pronunciaram sobre o tema, todos insistindo em receber a final.

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Javier Tebas, presidente de LaLiga, fez um duro ataque a Gianni Infantino, presidente da Fifa, afirmando que a permanência do dirigente no cargo significa que o Marrocos vai sediar a final do Mundial.

Tebas demonstrou irritação com o anúncio de Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina de Futebol, de que a final da Copa do Mundo de 2030 será disputada em Casablanca, e afirmou que a "Fifa" costuma desmentir notícias da imprensa mesmo quando elas são verdadeiras.

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E prosseguiu: "Lekjaa garante que a final será em Casablanca, enquanto a Fifa diz que isso não é verdade. Então, quem está mentindo? O presidente de uma federação organizadora do torneio e membro do Conselho da Fifa? Ou devemos acreditar, mais uma vez, no desmentido oficial da Fifa e de Infantino?".

Espanha pressiona com a ameaça de desistência

Com as notícias de que o Marrocos está perto de receber a final, a Espanha elevou o tom da disputa, e a discussão chegou ao ponto de se ameaçar abandonar a organização do torneio.

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A sede da final da Copa do Mundo de 2030 virou uma questão política na Espanha, com a aproximação das eleições gerais marcadas para 29 de novembro, depois que se acirrou a divergência entre partidos e figuras de destaque sobre o direito da Espanha de receber a final.

O líder da oposição espanhola, Alberto Núñez Feijóo, afirmou estar disposto a levar o país a desistir de sediar a Copa do Mundo de 2030 caso a Fifa decida conceder ao Marrocos o direito de receber a final.

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Feijóo, líder do Partido Popular, disse ainda que é evidente que a Espanha deve sediar o evento.

E completou: "A Espanha tem que sediar a final da Copa do Mundo. Se isso não acontecer, na minha opinião, a Espanha não deve participar da organização da Copa do Mundo".

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Questionado se buscaria retirar a Espanha da organização do torneio caso chegue ao poder, Feijóo respondeu: "Sim, a resposta é sim".