Desabafo e tristeza de Casagrande ajudam a contar fraqueza de Maradona

Sóbrio desde 2015, o ex-jogador emocionou ao contar sobre sua relação com o ídolo e ao tecer comentários sobre a dependência química

Não a toa, Maradona entrou para a história como o "mais humano dos deuses". Ídolo, craque e vencedor de um lado, figura trágica do outro, o argentino fica na memória, acima de tudo, como um personagem complexo, um ser humano com muitas facetas, que teve seus demônios, sim, e nunca os escondeu.

Ao mesmo tempo que era gênio e, talvez, o atleta mais amado do planeta, o ídolo também era vítima de uma dos problemas mais graves que assolam a nossa sociedade: a dependência química .

Além de brilhar contra seus rivais dentro das quatro linhas, Maradona brigou, durante boa parte de sua vida, contra o vício. Um adversário invisível, mais difícil de ser driblado do que qualquer defensor. Enquanto o mundo do futebol se debruçava em homenagens para o ídolo, Walter Casagrande, comentarista e ex-jogador, que também lutou contra seus demônios, emocionou desabafando sobre este lado "nem tão oculto assim" do argentino.

O desabafo de Walter Casagrande sobre a morte de Diego Maradona agora no Jornal Hoje. pic.twitter.com/XY5KuDPNI1 — Italo Santana (@BulletClubIta) November 25, 2020

"Fui viciado e fui drogado. Isso assumo, não tem como fugir. E assumo que sou dependente químico. Mas lutei muito para estar onde estou sóbrio. Minha loucura maior é minha sobriedade." declarou o comentarista, ao vivo, no Seleção SporTV. "Isso chegou muito forte para mim. Muito chocante. É a morte de um ser humano dependente de drogas. Isso me machuca muito. Eu estou bastante chateado, triste."

Desde seus anos como jogador de futebol, Maradona nunca escondeu que dependente química. Internado em várias ocasiões, chegou a escapar da morte outras vezes. Recuperado desde 2004, já deixou claro que teve que "se tornar alcoólatra" para suprir o vício.

Mesmo caso de Walter Casagrande. Sóbrio desde 2015, o comentarista, hoje, revela causos sobre seu passado no vício como alerta, além de tecer críticas sociais às políticas do estado em relação aos dependentes. Ativista, também não esconde seus demônios. Com a fraqueza da droga, se tornou mais forte do que nunca.

Casagrande: "Nesse momento tão triste pro mundo, eu peço o seguinte: pelo amor de Deus, por favor, entendam que a dependência química é uma doença, que ela não tem cura e é mortal (...) Tem um monte de Maradona jogado no chão, lá na Cracolândia" pic.twitter.com/cfjMGs3wkr — Jeff Nascimento 🗳 #Boulos50 (@jnascim) November 25, 2020

"É só derrota. E a derrota de um dependente é a de todos. Qualquer dependente poderia estar no lugar de Maradona. Nosso problema é igual. Não sou diferente das pessoas da Cracolândia. Não tenho vergonha de dizer isso. Sou igual aos que estão jogados no chão porque o Estado não faz nada para dar dignidade a essas pessoas." declarou.