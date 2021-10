Desabafo de volante da Chape tem lembrança às vítimas de acidente aéreo: 'Temos que correr por eles'

Lanterna do Brasileirão, a Chapecoense perdeu por 5 a 2 para o Internacional e vê o rebaixamento à Série B cada vez mais próximo

A Chapecoense perdeu mais um jogo no Brasileirão 2021 e vê cada dia sua situação complicar dentro da Série A do campeonato brasileiro. Ainda no intervalo do jogo que marcou a derrota por 5 a 2 para o Internacional, o volante da Chape, Moisés Ribeiro deu uma forte entrevista cobrando mais dedicação e empenho dos colegas e trouxe à memória os "amigos" dele que faleceram no acidente aéreo em 2016.

"Eu vou desabafar: eu estou neste clube há muito tempo. Quem veste essa camisa tem que se entregar mais, se doar mais. É vergonhoso o que estamos passando. Temos que correr por aqueles que lutaram para colocar a Chapecoense na Série A. Aqueles que perderam a vida, meus amigos. Eu tenho que me doar mais. É pouco para a Chapecoense", desabafou Ribeiro em entrevista ao Premiere.

A Chape está no vigésimo e último lugar da Série A do Brasileirão, com apenas 12 pontos e 11 atrás do 19º colocado, Grêmio. Em 25 jogos disputados, o Guerreiro de Condá venceu apenas um e soma 15 derrotas, além de nove empates. Com apenas 13 rodadas restando para o fim do Brasileirão, o alviverde precisa de uma campanha praticamente perfeita para se manter na elite do futebol brasileiro.

Durante a entrevista, Moisés Ribeiro pediu desculpas a quem estava assistindo por conta de seu desabafo. Ele também negou que suas palavras tenham sido direcionadas a algum colega específico de equipe, e disse que se referia ao conjunto de atletas, com ele incluso.

"Não é colega, é o conjunto. Todos. Não tem especificamente alguém. Todos no clube tem culpa, não eu, algum colega meu. Pedir desculpa a quem ama esse escudo aqui, é vergonhoso", declarou o meia.

O próximo compromisso da Chape acontece na quarta-feira (13), quando a equipe recebe o Athletico Paranaense, na Arena Condá, às 19h (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão.