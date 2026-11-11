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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Derrubaram-no à traição: mensagem contundente do filho de Hossam Hassan após a demissão do pai

Egito
H. Hassan
A. Maher
Egito

O que ele disse?

Omar Hossam Hassan, filho do ex-treinador da seleção do Egito, provocou polêmica com uma mensagem publicada após a saída de seu pai do comando técnico do Egito, que trazia uma crítica clara à forma como terminou a passagem do treinador pela seleção.

Omar Hossam Hassan publicou, por meio do recurso "story" em sua conta na rede social "Instagram", uma mensagem na qual disse: "Um dia a história contará sobre um líder que ninguém conseguiu derrotar no campo de batalha, e que então foi derrubado por traição".

A mensagem do filho de Hossam Hassan veio poucos dias depois da decisão da Federação Egípcia de Futebol de encerrar a missão de seu pai e de sua comissão técnica, que assumiu o cargo em fevereiro de 2024 e conseguiu chegar à semifinal da Copa Africana de Nações de 2025, além do feito histórico na Copa do Mundo de 2026 ao alcançar as oitavas de final pela primeira vez na história do Egito.

A Federação havia anunciado, no último sábado, o agradecimento a Hossam Hassan e à sua comissão técnica e administrativa, após reunião da diretoria e análise dos acontecimentos e circunstâncias ocorridos no período recente, bem como de seus desdobramentos, que a Federação considerou terem afetado negativamente a imagem positiva da seleção nacional e sua estabilidade.

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13 de nov. de 2026

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A diretoria da Federação decidiu encarregar Ali Maher, ex-treinador do Ceramica Cleopatra, de assumir o comando técnico da seleção do Egito, visando aos próximos compromissos, com destaque para os dois confrontos contra o Malaui nos dias 13 e 17 de novembro, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

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