Derrotou o campeão mundial Maradona... A Inglaterra coloca Scaloni no trono histórico da Argentina

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, assumiu o trono dos históricos “dançarinos do tango” na Copa do Mundo, superando o título histórico conquistado na época do lendário Diego Armando Maradona.

A seleção argentina enfrentará, em breve, a Inglaterra, no estádio de Atlanta, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Scaloni se tornou o técnico que mais comandou a seleção argentina na história da Copa do Mundo, com 14 partidas.

Scaloni comandou a seleção latino-americana em 7 partidas na Copa do Mundo de 2022 no Catar, enquanto o jogo contra a Inglaterra será também o sétimo para ele na atual edição da Copa do Mundo.

O atual técnico da seleção argentina igualou seu antecessor, Carlos Bilardo, que também comandou os “dançarinos do tango” em 14 partidas, durante as Copas do Mundo de 1986 e 1990.

Foi Bilardo quem levou a Argentina ao título da Copa do Mundo de 1986, cujo principal astro foi o lendário Diego Armando Maradona, enquanto chegou à final da edição seguinte, em 1990, antes de ser derrotado pela Alemanha.

Vale lembrar que Scaloni vai superar o recorde de Bilardo, independentemente do resultado da partida contra a Inglaterra, já que disputará mais uma partida que o levará à marca de 15, seja na final contra a Espanha, seja na disputa pelo terceiro lugar contra a França.