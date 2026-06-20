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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Derrotou Camarões e Senegal... Marrocos escreve uma nova página na história dos africanos na Copa do Mundo

Escócia x Marrocos
Escócia
Marrocos
Copa do Mundo
B. Diaz
I. Saibari
Scotland
Marrocos
EUA

Os Leões do Atlas continuam a se destacar

A seleção marroquina consolidou seu recorde africano na Copa do Mundo após derrotar a seleção escocesa por 1 a 0, com um gol marcado por Ismail Saibari aos 69 segundos, na segunda rodada do Grupo 3.

Os “Leões do Atlas” elevaram sua sequência de jogos sem derrota na fase de grupos da Copa do Mundo para seis partidas consecutivas (três vitórias e três empates), quebrando o antigo recorde africano, que era compartilhado entre Camarões (cinco jogos, de 1982 a 1990) e o Senegal (5 partidas, de 2002 a 2018).

Sebari inscreveu seu nome nos anais do torneio ao marcar o segundo gol mais rápido de uma seleção africana na história da Copa do Mundo, ficando apenas um segundo atrás do ganês Asamoah Gyan, que balançou as redes da República Tcheca em 2006 após 68 segundos.

Além disso, o gol de Saibari se tornou o mais rápido do Marrocos em grandes competições em 17 anos, desde que Sofiane El Aloudi marcou contra a Namíbia na Copa Africana das Nações de 2009, aos 59 segundos.

Ibrahim Díaz, autor da assistência, brilhou e se tornou o primeiro jogador africano a dar duas assistências em suas duas primeiras partidas pela seleção nacional em uma fase final da Copa do Mundo, continuando a exercer sua influência decisiva em grandes competições.

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O astro do Real Madrid possui um histórico impressionante de contribuições ofensivas com o Marrocos em competições internacionais, tendo participado de 7 gols em apenas 9 partidas (5 gols e 2 assistências decisivas), e os “Leões do Atlante” não conheceram a derrota em nenhuma partida em que Díaz foi decisivo.

Vale lembrar que o Marrocos lidera o Grupo C com 4 pontos, dando continuidade à sua trajetória promissora no torneio após o empate positivo com o Brasil na rodada de estreia.

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