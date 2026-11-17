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A pesada derrota da seleção da Argélia para o Togo por 3 a 0 levantou novos questionamentos sobre o futuro de Ibrahim Hamdani no comando técnico da equipe argelina, depois que as críticas contra ele aumentaram e a possibilidade de sua saída passou a ser discutida com mais força.

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A seleção da Argélia manteve a liderança do Grupo 9, com 7 pontos, um à frente do Togo, segundo colocado com 6 pontos. Cada seleção ainda tem duas partidas a disputar nas Eliminatórias.

Na entrevista coletiva após a partida, disputada nesta terça-feira, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, Hamdani foi questionado sobre a possibilidade de pedir demissão e deixar o cargo, diante da revolta provocada pelo resultado e pelo desempenho da seleção argelina no confronto realizado em Lomé.

De acordo com o jornal argelino Gazette du Fennec, o treinador não anunciou nenhuma decisão sobre seu futuro, mas considerou que ainda é cedo para falar sobre o assunto, embora tenha reconhecido que a derrota e a forma como ela aconteceu não ajudaram sua situação: "Acho que ainda é cedo para falar sobre esse tipo de coisa, embora eu saiba que a derrota e o andamento da partida não ajudam".

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Por outro lado, Hamdani ressaltou que a próxima etapa deve incluir uma revisão completa do que aconteceu e uma análise das causas da atuação decepcionante diante da seleção togolesa, afirmando que encarar os erros e corrigi-los é a prioridade nas próximas semanas e meses.

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"Tivemos uma noite ruim e sabemos que não estivemos à altura da responsabilidade. O objetivo nas próximas semanas e nos próximos meses é, antes de tudo, fazer uma autocrítica e prestar contas", disse o treinador argelino.

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Hamdani não se limitou a pedir uma revisão coletiva do desempenho da seleção. Ele se colocou à frente dos responsáveis por essa tarefa, por ser o treinador e o principal responsável pelas decisões técnicas e pelas escolhas da equipe, e garantiu que não vai fugir das consequências da derrota para o Togo.

"Preciso começar por mim mesmo, como treinador, porque essa derrota está, em primeiro lugar, sob a minha responsabilidade. Sou o responsável por esta equipe e, portanto, sou o responsável por esta derrota. Não vou me esconder nem fugir da responsabilidade por ela", acrescentou.

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