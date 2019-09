Derrota para PSG ainda pesa em Zidane, que ganha nova sombra: Massimiliano Allegri

Zidane ainda segue prestigiado no cargo ocupado no Santiago Bernabéu. Contudo, técnicos aparecem como sombra para o seu posto. Mourinho está na lista

A paciência tem um limite, especialmente no . E é um limite muito baixo. Na primeira derrota da temporada em competições oficiais, Zinedine Zidane se tornou alvo de críticas, mesmo que siga com prestígio nos bastidores do Santiago Bernabéu.

A goleada sofrida no Parc des Princes contra um sem Neymar, Cavani e Mbappé fez muito barulho. Não apenas pelo resultado, mas pelo desempenho, considerado embaraçoso. A equipe de Zidane não conseguiu finalizar contra o gol de Navas. Isso não acontecua em partidas da Liga dos Campeões desde a temporada 2003/2004. Acrescente a isso um começo não tão emocionante no Campeonato Espanhol e vaja sombras sobre o técnico francês.

No mercado de verão, no qual o Real gastou 303 milhões de euros, esperava-se uma revolução. E os novos reforços foram finalmente colocados à prova após um começo no banco de reservas. Em Paris, Sergio Ramos, Isco, Asensio, Marcelo, Valverde e Modric estavam fora de combate, tanto que Zidane foi quase forçado a colocar Militão, Mendy, Hazard - ainda não no topo -, James, que é de fato um reforço e, finalmente, também Jovic e Rodrygo. Nenhum deles, no entanto, arrebatou a suficiência.

Faltou competitividade, desejo de vencer e até madridismo. E isso é algo que os fãs do Real realmente não perdoam em Zidane.

Por isso, o técnico vive à sombra de dois técnicos: José Mourinho e Massimiliano Allegri. Antes do próximo confronto da , no Santiago Bernabéu, contra o , o Real Madrid enfrentará , Osasuna e no Wanda Metropolitano. Atrás dele, enquanto isso, há duas sombras importantes, imponentes e desconfortáveis. Há Allegri, atualmente sem equipe, com o qual o Real já tentou se envolver, recebendo uma recusa, após a saída de Zidane no final da temporada 2017/2018. O ex-Juve estuda, mantém-se atualizado e dessa vez dificilmente abriria mão de uma oportunidade semelhante, por mais complicada que seja.

A outra sombra, que muitas vezes permanece na capital, é a de José Mourinho. Muitos fãs gostariam que ele voltasse ao banco dos Merengues e o Special One, afinal, não saiu muito mal do clube com o qual ganhou a em 2012.