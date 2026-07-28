Segundo reportagem do jornal francês L'Equipe, o atacante de 23 anos do Paris Saint-Germain decidiu que quer atuar pelo Liverpool na próxima temporada.

De acordo com a publicação, Barcola já deu sinal verde aos Reds e ao seu novo técnico, Andoni Iraola, para uma transferência nesta janela. Inclusive, já teria acontecido uma conversa pessoal com Iraola.

Há poucos dias, o L'Equipe e Fabrizio Romano já haviam noticiado em comum acordo que Barcola planeja não querer renovar seu contrato com o PSG, válido até o fim de junho de 2028. O vencedor da Liga dos Campeões gostaria de oferecer ao jogador de 23 anos um novo vínculo, mas, após alguns meses de reflexão, o atacante da seleção francesa agora teria decidido em definitivo recusar a oferta.

O principal motivo para isso seria sua situação esportiva em Paris. Embora Barcola faça parte do grupo base do técnico Luis Enrique e frequentemente esteja entre os titulares, nos jogos mais importantes ele ficou restrito, na maior parte das vezes recentemente, ao papel de opção no banco.

Assim, na última temporada da Liga dos Campeões, Barcola começou no banco tanto nos dois jogos da semifinal contra o Bayern de Munique quanto na final contra o Arsenal e entrou apenas no decorrer das partidas. Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia foram os escolhidos pelos lados do campo.

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Bradley Barcola também está no radar de transferências do Bayern de Munique

Além do Liverpool, Arsenal e Chelsea também foram apontados recentemente como interessados. Além disso, o Bayern de Munique estaria observando Barcola. Ele entraria como sucessor de longo prazo de seu compatriota Michael Olise, caso este deixe o clube em algum momento. Neste verão, porém, uma muito debatida transferência de Olise para o Real Madrid provavelmente deixará de ser assunto, no mais tardar, quando Yan Diomande assinar com os Merengues, como esperado.

Além disso, com Luis Diaz, outro jogador ofensivo do Bayern também é alvo de rumores de transferência, e o Al-Hilal estaria tentando atrair o colombiano com um salário astronômico. Também no caso de Diaz, porém, não é muito provável que o Bayern o deixe sair.

Outra questão, por sua vez, é se o Liverpool estaria disposto a atender à pedida do PSG. O campeão francês pediria nada menos que 150 milhões de euros por Barcola. Em teoria, portanto, segue sendo possível que o ponta permaneça mais uma temporada em Paris e, em 2027, a um ano do fim do contrato, possa ficar mais barato.