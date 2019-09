Derrota "monótona" do Brasil registra ótima audiência em madrugada na Globo

Brasil perde para o Peru, mas audiência da Globo durante a madrugada foi a melhor nas últimas quatro semanas

A derrota do Brasil para o Peru, por 1 a 0, na madrugada desta quarta-feira (11), rendeu pico de audiência à Rede Globo no horário. A emissora carioca somou 17,5 pontos em e 20 no Rio de Janeiro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Mais artigos abaixo

Exibida entre 0h às 2h, a partida da seleção, mesmo que apática, fez crescer a média da audiência do horário em nove pontos em São Paulo e em 12 no Rio de Janeiro, em relação às quatro últimas semanas. Não é a primeira vez que o Brasil joga durante a madrugada e contra o Peru. Na ocasião anterior, a partida também rendeu alta audiência à Globo.

O jogo não agradou aos torcedores brasileiros muito por conta da atuação abaixo do esperado da seleção. Após a derrota, memes acerca do horário do duelo que “deu sono” estavam entre os assuntos mais comentados nas mídias sociais.